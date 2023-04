Por miedo a robos, como pasó en tragedia de Armero, familias de Casabianca se niegan a evacuar

La alcaldesa del municipio de Casabianca (Tolima), María Yineth Cifuentes, manifestó a Blu Radio que han sido complejos los procesos de evacuación voluntaria, pues las personas no quieren hacerlo, ni siquiera con los subsidios de arrendamiento ofrecidos por parte del gobierno.

"Ellos contaban, incluso en una ocasión, que hicieron esto en el 85 y cuando llegaron ya no había nada en la casa, los mismos animales se los habían robado", comentó.

Lo que más preocupa es la situación de las familias que residen sobre la ribera de los ríos que están en esa área de injerencia del volcán.

Publicidad

"La verdad es que en Casabianca, primero, la gente no ha querido evacuar, ha sido imposible. Ya se les ha ofrecido todo, tenemos listos los albergues en etapa de alistamiento que estamos en el momento, también del gobierno nacional, pues surgió la idea del subsidio para arrendamiento, pero la verdad es que la gente escasamente ha evacuado. Solo una señora que está embarazada, pero de esto ha sido muy difícil", agregó la alcaldesa.

Finalmente, la alcaldesa se refirió a un tema que está inquietando a la comunidad, como lo es el calentamiento del edificio volcánico, y las familias de varias veredas continúan en el territorio.

"Se enviaron comisiones hasta las veredas para que les socializaran y les explicaran el peligro en el que ellos corren, pero la verdad es que no han querido. La gente, sobre todo de la Meseta, La Joya, Agua Caliente y Potreros, que son las veredas que están en mayor riesgo, estas personas no han querido desocupar, primero, porque no hay tampoco garantías para ellos, porque salen de la casa, desocupan la finca y ¿quién les va a cuidar los animales? ¿Qué va a pasar con los enseres que queden allí?", concluyó la alcaldesa.

Publicidad

Le puede interesar: