Por qué el Gobierno anterior frenó la extradición de alias 'Araña': la versión de Otty Patiño

El excomisionado de Paz Otty Patiño explicó las razones por las que el gobierno del expresidente Gustavo Petro suspendió la ejecución de la extradición de Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, durante las conversaciones de paz.

Patiño aclaró que el Gobierno no negó la extradición del integrante de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, sino que suspendió temporalmente su ejecución mientras avanzaban los acercamientos con esa organización armada.

“Lo que se suspendió fue la ejecución misma de la extradición, pero en ningún momento se negó”, aseguró Patiño durante una entrevista con Recap Blu. Según explicó, la Corte Suprema de Justicia ya había aprobado la extradición y Petro le había dado su visto bueno.

El exfuncionario sostuvo que la decisión estuvo relacionada con la dinámica de las conversaciones de paz y con la necesidad de garantizar los desplazamientos de los integrantes de los grupos armados que participaban en esos diálogos.



Patiño señaló que, durante ese periodo, el Gobierno recibió señales que interpretó como muestras de voluntad de paz por parte de alias ‘Araña’ y otros integrantes de la organización.

Entre esas acciones mencionó la erradicación de cultivos de coca y la destrucción de armamento. “Se destruyeron varias toneladas de explosivos. Igualmente, también mostraron voluntad de desarmarse”, afirmó.

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El excomisionado agregó que varios integrantes de la organización, principalmente provenientes de Putumayo, llegaron a una zona de ubicación temporal “desarmados y sin uniforme”, con la disposición de avanzar en el proceso.

¿Por qué se suspendió la extradición de alias ‘Araña’?

De acuerdo con Patiño, la suspensión de la extradición de alias ‘Araña’ estuvo vinculada a la estrategia del Gobierno para mantener abiertas las conversaciones de paz. El excomisionado insistió en que las órdenes de captura podían suspenderse temporalmente durante determinados desplazamientos o ciclos de diálogo.

“Éramos conscientes de que muchos de los señores con los cuales estábamos interlocutando habían incurrido en delitos como narcotráfico”, sostuvo Patiño.

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El excomisionado reconoció que los grupos con los que negociaba el Gobierno estaban vinculados con actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión. Sin embargo, defendió que el propósito de las conversaciones era buscar su sometimiento a la justicia.

Patiño afirmó que el objetivo era que esas personas pudieran pasar “de un estado de ilegalidad” a uno de civilidad mediante los mecanismos legales y el cumplimiento de las penas correspondientes.

Finalmente, sostuvo que la suspensión de la extradición no significaba que alias ‘Araña’ quedara exento de responder ante la justicia. “Ya le tocaba era al aparato judicial pensar qué podía hacerse con esas personas”, concluyó.