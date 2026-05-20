¿Por qué la ONU retrasó el informe de cultivos ilícitos? ¿Conveniencia política?

La publicación del informe de cultivos ilícitos de la ONU antes de las elecciones presidenciales podría tener efectos políticos negativos para el gobierno Petro y para su candidato, según advirtió el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, Michael Weintraub. En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el experto analizó el impacto electoral que genera el retraso de este documento del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

Impacto electoral del informe de la ONU en Colombia

El reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) se conocerá después de la segunda vuelta presidencial. Al respecto, Weintraub afirmó: “Es evidente que publicar el informe antes de elecciones podría tener efectos políticos negativos para el gobierno de Gustavo Petro y para candidato del pacto, dado que el informe de 2023 pues mostró un aumento importante en hectáreas cultivadas como en producción potencial”.

El director del Cesed aclaró que no tiene pruebas directas sobre una manipulación del calendario: “No tengo evidencia que la decisión de postergar el reporte se deba a eso”. Sin embargo, reconoció que en esta coyuntura confluyen dos elementos complejos. “Es un debate técnico legítimo como hemos estado hablando, y también la demora se podría, pues tiene que ver seguramente con conveniencia política, y es re difícil separar las dos cosas en este momento”, explicó.



Fallas metodológicas en la medición de cocaína potencial

El debate técnico central gira en torno a la forma en que Naciones Unidas calcula el narcotráfico. El académico defendió el censo de hectáreas sembradas, pero cuestionó con severidad la estimación de la droga producida. “Estoy de acuerdo de que la metodología para calcular la producción potencial de cocaína está mal. Sí, hay que actualizar la metodología o incluso de nuevo dejarlo”, aseveró.

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Para el investigador, este indicador acumula un margen de error crítico en cada fase de su cadena de suposiciones, que incluye rendimientos de hoja y factores de conversión a clorhidrato. “Es una metodología poca transparente porque de hecho cuando uno intenta, y lo hemos hecho, intentar replicar la metodología no es fácil”, sentenció Weintraub.

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