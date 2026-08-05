Por riesgo terrorista, en Manizales prohíben parrillero en moto y drones

Las autoridades del Eje Cafetero establecieron que las siete barras de explosivos, 14 estopines y una importante cantidad de mechas que la Policía incautó en la vía Pereira-Cali tenían como destino Manizales.

El alcalde de la capital caldense, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, explicó que los uniformados realizaron el procedimiento en un vehículo que transitaba por el municipio de Obando, Valle del Cauca. Agregó que, con información de inteligencia, determinaron que los responsables pretendían utilizar esos explosivos para cometer un atentado en algún punto de la ciudad durante los días previos o incluso el mismo 7 de agosto, fecha de la posesión del nuevo presidente de la República.

El mandatario anunció, además, un decreto que regirá desde las 00:00 horas del 7 de agosto hasta las 11:59 p. m. de ese mismo día. La medida prohíbe el vuelo de drones, el transporte de parrilleros en motocicleta y la movilización de escombros, pipas de gas, pimpinas con combustible, trasteos y enseres dentro de Manizales.

Rojas también informó que la Administración Municipal instaló un Consejo de Seguridad que permanecerá activo hasta el 8 de agosto para coordinar las acciones de prevención y respuesta frente a posibles amenazas contra la ciudad.



Como parte del dispositivo de seguridad, las autoridades mantendrán controles permanentes en los corredores viales de ingreso y salida de Manizales para impedir el transporte de materiales que puedan ser utilizados en atentados u otras acciones criminales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Alberto Aristizábal, indicó que en esos operativos participarán unidades del Ejército Nacional y demás organismos de seguridad con el propósito de reforzar la protección de la capital caldense.

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El oficial invitó a la ciudadanía a reportar cualquier movimiento sospechoso o información relacionada con posibles acciones criminales a través de la línea de emergencia 123.