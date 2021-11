Por usar carro inmovilizado para sus vueltas, investigan a comandante de Policía en La Plata, Huila

A través de videos publicados en redes sociales una mujer, en el municipio de La Plata, Huila, denunció que el comandante de la estación de Policía, capitán Gerson Ruíz, tenía para su uso particular el vehículo de su propiedad que le habían inmovilizado en cumplimiento de orden judicial el pasado 19 de octubre.

De acuerdo con la propietaria del vehículo, la sorpresa se la llevó la noche del 24 de octubre, cinco días después del procedimiento policial, cuando vio su automóvil estacionado frente a un restaurante del municipio, el cual estaba siendo utilizado por el capitán Ruíz.

“Estoy aquí afuera de un restaurante y resulta que veo mi carro, que me lo inmovilizó la policía y me lo tienen de uso de ellos, entonces yo quiero que me digan y que ellos me expliquen porque este carro está aquí afuera”, señala la mujer el video.

Ante estas denuncias, que se conocieron a través de redes sociales, la Policía en el Huila inició la respectiva investigación en contra del alto oficial para determinar si incurrió en los delitos de prevaricato por uso y abuso de autoridad.

”Teniendo en cuenta las denuncias realizadas en redes sociales de algunos videos, donde se observa a un uniformado utilizando un vehículo que había sido inmovilizado en un procedimiento policial, el Departamento de Policía Huila inició investigación disciplinaria en aras de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, indicó el coronel Harold

Mauricio Barrera, comandante del Departamento de Policía Huila.

Asimismo, se conoció que este martes, en horas de la mañana, la mujer entregará la respectiva declaración sobre los hechos denunciados y que hoy son materia de investigación por parte de la Policía.

