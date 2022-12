Posición de Gobierno y congresistas de Colombia frente a legalización de drogas

Cartagena en enero de 2012 en donde le respondió al escritor nicaragüense Sergio Ramirez que estaba en desacuerdo con esa medida y que solo sería aceptable para Colombia si el mundo entero la tomara.

Una alianza entre países afectados por el consumo y no solo los productores, sin prejuicios ni ideas políticas, fue la propuesta de Santos en la Cumbre de las Américas en abril de 2012 como salida al problema y agregó que no hay excusas para combatir con firmeza y contundencia al crimen organizado.

Durante el Foro Económico Mundial en Suiza, que se realizó este año, el mandatario manifestó que cómo podía “presentarle al campesino que tiene una hectáreas con cultivos de marihuana que podría ir a la cárcel por eso”, mientras que en algunos estados de Estados Unidos se permite.

La idea de legalizar de la droga en Colombia no está unificada. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, expresó que “la forma en la que el país y el mundo están combatiendo no quiere decir que la alternativa o la salida sea legalización” y agregó que no se pueden tomar decisiones de manera unilateral en el país.

El representante a la Cámara, Alfonso Prada, dijo que había indicado en la Organización de Estados Norteamericano, donde se abrió el debate, que “son posiciones que se tienen que concertar por el hemisferio y ojalá por las Naciones Unidas”.

Por su parte, el senador electo Iván Cepeda manifestó que es necesario explorar la legalización de sustancias como el cannabis porque “Colombia ha puesto los recursos y ha gastado energías y talento humano, pero es hora de buscar otros caminos”.