Predecir un temblor no es posible, no caigan en la trampa: Red Sismológica

Marta Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, habló en Mañanas BLU sobre los dos temblores que se registraron el domingo pasado con epicentro en Colombia, Huila.



Calvache fue clara al aseverar que desde el Servicio Geológico Colombiano “advertimos que no es posible predecir cuándo va a ocurrir un sismo, no se hace en Colombia y en ningún lugar del mundo”.



Dijo que las cadenas de WhatsApp solo “buscan generar pánico, este tipo de informaciones no son ciertas, la gente no debe prestar atención a las mismas porque solo empeoran las cosas”.



La directora afirmó que la mayoría de las cadenas que circulan en redes sociales “vienen con datos específicos como la supuesta hora, día o magnitud del sismo, esa es la mayor prueba de la falsedad de las mismas”.



Recordó que hay zonas de amenaza sísmica en las cuales es mayor la probabilidad de temblor, “de hecho, en muchas ocasiones es más anormal decir que no tembló porque son lugares en los que todos los días se viven movimientos de poca intensidad”.



Tras los dos sismos que se sintieron en Bogotá durante la noche de este domingo, comenzó a circular una cadena de Whatsapp en la que se alertaba sobre una réplica de mayor intensidad que podría destruir la capital del país.



Esa situación generó pánico en varias zonas del país como en los vecinos del sector de Las Margaritas en la localidad de Kennedy, en Bogotá, haciendo que evacuaran sus casas y pasaran la noche en carpas ubicadas en las calles.



“Salimos todos corriendo y luego volvimos y salimos todos con campings y vamos a estar hasta las 2 de la mañana”, dijo una de las habitantes.



“Para manejar lo de un desastre no tenemos nada no tenemos capacitación para la gente, aquí se hizo por medio de líderes la evacuación para sacar los niños de las torres”, agregó.

Publicidad