Prefiero morirme en la selva que regresar a Cuba: Ronaldo, niño migrante en Turbo

Un niño de 9 años llamado Ronaldo relató en los micrófonos de Blu Radio cómo es la travesía de llegar hasta Turbo, Antioquia, junto a sus padres, intentando no volver a Cuba.

Contó que llegó hace un mes y 19 días a Colombia.



“La travesía fue muy mala para llegar a Turbo. Mis padres decidieron salir de Cuba porque allá no hay libertad de expresión. Tuvimos que pagar 1.100 dólares para llegar al centro de La Habana, de ahí nos llevaron a Guyana que es muy peligroso, luego llegamos a Brasil en una guagua o chalupa chiquitica y ahí pasamos tres meses en Brasil, luego pasamos para Tabatinga, cruzamos para Perú pero cuando llegamos nos tocó una canoa, un coyote nos llevó a una casa en medio de la selva”, narró el niño.



Dijo que el coyote los llevó en otra lancha hasta Ecuador y luego en Villazón, Colombia, unos policías les quisieron cobrar 2.000 dólares por persona pero como no pudieron pagar, los pretendieron llevar a Migración.



Sin embargo, otro ‘coyote’ los recibió y los llevó por la selva, luego a Pitalito, posteriormente a Medellín y finalmente a Turbo, donde se encuentran.



Según Ronaldo, nunca hubiera preferido quedarse en Cuba que haber pasado por lo que narró durante su travesía.



“Prefiero morirme en la selva que regresar a Cuba porque si voy para Cuba, como era un Migrante en Colombia, me tratan mal, me humillan, mi familia no va a poder hacer nada”, aseguró el menor.



Por tal motivo, le pidió al presidente Juan Manuel Santos, la canciller María Ángela Holguín y el jefe de Estado de Estados Unidos Barack Obama que logren un acuerdo para sacarlos, pues donde se encuentran “hay muchas infecciones, fiebre”.



Son más de 50 los niños inmigrantes que siguen en un albergue en Turbo esperando que Colombia anuncie alguna opción para que puedan seguir su camino hacia Estados Unidos.