Presentador Jimmy Savile era un "agresor sexual en serie": Policía británica

víctimas cerca de 500 personas. El diario inglés The Guardian publicó que entre los abusados estaban menores de 10 años.

Savile fue un "agresor sexual en serie" cuyas víctimas tenían entre ocho y 47 años de edad, y podría haber sido procesado en vida, anunció este viernes la Policía y la Fiscalía británica.

El inglés cometió un total de 214 presuntos delitos, incluidas 34 violaciones, precisó un informe elaborado conjuntamente por la Policía y la asociación de protección de la infancia NSPCC.

Una parte de los abusos, cometidos entre 1955 y 2009, se llevaron a cabo en 14 hospitales, incluido uno para enfermos terminales.

Según el informe, eran "principalmente agresiones sexuales oportunistas, muchas de ellas en situaciones manipuladas por Savile", que presentó los populares programas juveniles Jim'll Fix It y Top Of The Pops.

Las víctimas eran en un 82% mujeres, en su mayoría de entre 13 y 16 años de edad, aunque la más joven fue un niño de sólo ocho años.

La Fiscalía indicó, por su parte, que Savile podría haber sido procesado en 2009 si la Policía hubiera considerado más en serio las denuncias de las víctimas.

Los supuestos abusos de Savile fueron revelados a principios de octubre pasado por la cadena de televisión británica ITV, que difundió testimonios de cinco mujeres que decían haber sido agredidas sexualmente por el presentador cuando eran menores de edad.

Casi un año antes, la BBC desprogramó en diciembre de 2011 otro reportaje que también daba la palabra a víctimas de Savile.

La crisis provocada por las revelaciones sobre Savile condujo en noviembre a la dimisión del director general de la BBC, George Entwistle, y de otros directivos de la radiotelevisión pública. Con AFP.