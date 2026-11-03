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Blu Radio  / Nación  / Presidencia ordena restringir destinación de recursos públicos para celebraciones navideñas

Presidencia ordena restringir destinación de recursos públicos para celebraciones navideñas

La circular pide a ministerios y entidades del Ejecutivo no celebrar convenios cuando sean únicamente para realizar celebraciones navideñas.

Casa de Nariño y un adorno de Papá Noel.
Casa de Nariño y un adorno de Papá Noel. Fotos: Presidencia y Pexels.
Por: Mateo Piñeros
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Actualizado: 3 de nov, 2026

El Gobierno Nacional ha anunciado un plan de austeridad y racionalización del gasto. En medio de la presentación de la ley de rescate al Congreso, se conoció una circular firmada por el director del DAPRE, Carlos Ríos, en la cual les pide a los ministros y directores de departamento, entre otros, abstenerse de utilizar recursos públicos para las celebraciones de Navidad y fin de año.

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"Impartir el lineamiento de racionalizar y restringir la destinación de recursos públicos para la realización de celebraciones navideñas, agasajos, recepciones, banquetes y demás actividades de cierre de año cuya finalidad sea exclusivamente festiva, procurando que las apropiaciones presupuestales se orienten prioritariamente al cumplimiento de las funciones institucionales y a la satisfacción del interés general", dice el documento.

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Por otro lado, Ríos ordena que los ministerios y entidades no adelanten convenios o contrataciones que tengan como único fin la celebración de este tipo de actividades.

"Impartir el lineamiento de abstenerse de promover procesos de contratación, celebrar contratos, convenios u órdenes de compra cuyo objeto o finalidad principal consista en financiar celebraciones navideñas o actividades de cierre de año de naturaleza exclusivamente festiva, incluidos servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística, cuando no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente", señala la circular.

Además, solicita que las actividades de celebración navideña se desarrollen bajo criterios de voluntariedad. Esto quiere decir que no se les podrá solicitar plata a los funcionarios para realizar estas celebraciones. Además, tampoco se podrá imponer una asistencia obligatoria.

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También se solicita un fortalecimiento de los mecanismos de revisión presupuestal, contractual y administrativa para verificar que los recursos públicos no sean destinados a financiar actividades exclusivamente festivas.

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"Impartir el lineamiento de promover, por parte de los representantes legales y ordenadores del gasto, la adopción de medidas administrativas de austeridad para las celebraciones navideñas y actividades de cierre de año, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, procurando prevenir gastos innecesarios y fortalecer la eficiencia en la utilización de los recursos públicos", agrega la circular.

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