Presidente del Atlético de Madrid dice que Jackson Martínez sacará su "clase"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que el delantero colombiano Jackson Martínez tiene "muchísima clase" y en algún momento "la sacará"; pues tiene el deseo de agradar a la afición.

Publicidad

"Es un jugador fantástico y lo va a demostrar porque tiene muchísima clase y la va a sacar. Él tiene ganas de jugar y de agradar a la gente", dijo Cerezo, que participó en la ciudad colombiana de Medellín en el encuentro "El fútbol, la pasión del mundo".

El dirigente, en su intervención en el coloquio, reiteró que considera a Martínez "el mejor 9 en Europa" y reveló que "no fue fácil" traerlo del Porto, pero lo consiguió pues le "interesó desde el principio y ahora estoy encantado por tenerlo".

Publicidad

Dijo que su club mantiene una relación "magnifica" con Colombia y su fútbol, por ello han vestido la camiseta del Atlético Adolfo Valencia, Luis Amaranto Perea y Falcao García.

Publicidad

En su charla sobre la marca Atlético de Madrid, en la que ofició de moderador el extécnico de la selección colombiana Francisco Maturana, admitió que en los 30 años que lleva vinculado al club han pasado por ciclos buenos y malos.

"No somos un equipo que podamos presumir que siempre nos han salido bien las cosas, pero hemos contado con una afición entregada", apostilló.

Publicidad

Igualmente dijo que en la última década el Atlético ha tenido "tranquilidad institucional" y se convirtió en un "referente" para los seguidores del fútbol por los títulos que ha conseguido y la final de la Champions League que disputó en 2014.

Publicidad

Sobre el modelo de negocios del club indicó que opera bajo el lema "no gastar más de lo que ingresamos", y expresó que los objetivos no sólo van dirigidos a ganar títulos sino a "no perder dinero".

Sostuvo que "acusan" al Atlético de ser vendedor de jugadores, sin embargo aseguró que "nunca hemos querido vender a ningún jugador. El que se ha marchado es porque ha querido".

Publicidad

Cerezo resaltó que han "sentado las bases" en la construcción de una ciudad deportiva y de un nuevo estadio que tendrá un aforo para 75.000 personas y será "confortable y el más moderno de Europa".

Publicidad

Asimismo, indicó que uno de los pilares es la academia en la que forman y educan actualmente a 1.400 niños, y aseguró que uno de los objetivos es "expandirse" con la apertura de escuelas en varios países.

EFE