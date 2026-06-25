Presidente electo Abelardo De La Espriella se reunió con altas cortes para fortalecer relación

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión de cerca de tres horas con representantes de las altas cortes en el Palacio de Justicia, en Bogotá, como parte de la agenda institucional que busca fortalecer las relaciones entre el nuevo Gobierno y la Rama Judicial, luego de su elección en la segunda vuelta presidencial. Al encuentro también asistieron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, familiares del mandatario electo e integrantes de su equipo de trabajo.

La reunión fue atendida por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Hugo Quintero Bernate; la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses; el presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña, y representantes del Consejo Superior de la Judicatura. El espacio estuvo enfocado en dialogar sobre mecanismos que permitan mantener una relación institucional entre el Ejecutivo entrante y las máximas corporaciones de la Rama Judicial.

El encuentro se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregara oficialmente a Abelardo De La Espriella la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia, tras obtener más de 12,9 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, resultado que oficializó su elección para el próximo periodo de gobierno.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la jornada fue la presencia del excongresista Rodrigo Lara, quien hizo parte de la caravana que acompañó al presidente electo.



Lara actuó como coordinador y promotor del encuentro con los presidentes de las altas cortes, luego de haber sido uno de los principales asesores de la campaña presidencial de De la Espriella. Su participación también despertó interés frente a las especulaciones sobre la conformación del futuro gabinete y del equipo de gobierno que acompañará al mandatario electo.

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, no participó en la reunión. De acuerdo con la información conocida, el magistrado se encuentra fuera del país, razón por la cual no asistió al encuentro y, por ahora, tampoco está previsto que sostenga una reunión independiente con el presidente electo en los próximos días.