Presidente electo anunció ayudas para Casanare y familias afectadas por inundaciones

En medio de la emergencia provocada por las fuertes lluvias que mantienen a Casanare en calamidad pública, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció una campaña de recolección de ayudas humanitarias para las familias damnificadas y aseguró que el departamento será una prioridad durante su Gobierno.

El anuncio se produjo un día después de que el mandatario encabezara en Yopal el segundo empalme regional de su administración. Allí sostuvo una reunión con el gobernador de Casanare, César Ortiz, y los alcaldes de los 19 municipios del departamento para conocer de primera mano las necesidades de la región y revisar los proyectos que esperan financiación del Gobierno nacional.

A través de su cuenta de X, De La Espriella informó que encargó a la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, coordinar la recepción y entrega de las ayudas humanitarias.

Según indicó, hasta el momento ya se han recolectado más de 16.000 ayudas gracias a las donaciones de ciudadanos, y la campaña continuará en Yopal para recibir alimentos no perecederos, agua potable, cobijas y elementos de aseo destinados a las familias afectadas.



He dado la instrucción a la primera dama, Ana Lucía Pineda, de liderar la recepción y entrega de las ayudas humanitarias que ya estamos recibiendo para nuestros compatriotas damnificados en Casanare.



Gracias a la solidaridad de los colombianos, ya hemos recolectado más de 16.000… pic.twitter.com/8E0IDiNCu8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 12, 2026

Las donaciones se reciben en la calle 12 # 21-45, en el barrio Bello Horizonte, en Yopal, donde el equipo del mandatario electo está recibiendo alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo, cobijas y otros artículos de primera necesidad para las familias afectadas.

Además de la recolección de donaciones, el presidente electo anunció una primera entrega de 6.500 mercados con alimentos no perecederos, 3.500 colchonetas, 2.000 kits de aseo, 2.000 kits de enseres para el hogar y 2.000 hamacas, como parte de la atención humanitaria para los damnificados.

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Durante su intervención en Yopal, De La Espriella explicó que escogió a Casanare como sede del segundo empalme territorial en reconocimiento al respaldo electoral recibido en ese departamento.

El mandatario aseguró que su propósito será ejecutar el presupuesto nacional desde las regiones y trabajar directamente con gobernadores y alcaldes para sacar adelante los proyectos priorizados por cada territorio.

En ese sentido, les pidió a los mandatarios locales presentar principalmente las iniciativas que ya se encuentran en fase tres de estructuración, con el objetivo de acelerar su ejecución una vez inicie el nuevo Gobierno.

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También afirmó que, si el presupuesto nacional no alcanza para financiar todas las obras, buscará recursos mediante la banca multilateral y alianzas con el sector privado.

Los anuncios se producen mientras Casanare mantiene la declaratoria de calamidad pública, luego del desbordamiento de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto, Cravo Sur y Tocaría, situación que deja más de 4.200 familias damnificadas y mantiene activas las alertas rojas por nuevas crecientes.

De La Espriella aseguró que la atención a esta emergencia será una de las primeras acciones de su administración y sostuvo que este tipo de campañas de solidaridad se fortalecerán una vez asuma oficialmente el Gobierno.