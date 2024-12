Presidente Gustavo Petro sobre Ministerio de Igualdad: "Creo que hay un déficit de hechos"

Este martes 24 de diciembre, el presidente Gustavo Petro invitó a 200 habitantes de calle a un almuerzo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

Allí se refirió al Ministerio de la Igualdad, asegurando que la Corte le “puso fin” y que en el 2025 el Gobierno debe demostrar que es importante.

“Queda un año y medio para demostrar que se necesita una instancia del Estado que le dé la mano a las y los más humildes de Colombia”, aseguró Petro.

El presidente también indicó que hay un “déficit de hechos” frente a dicho ministerio.

“No me gusta que para el tercer año del Gobierno el discurso sea ‘vamos a’ porque remite al futuro, a una promesa. Un Gobierno que empieza el tercer año ya no promete, hace y cumple. El balance es, ¿qué hemos hecho? Y no, ¿qué vamos a hacer? Y creo que hay un déficit de hechos”, aseguró el presidente.

Por último, Petro dijo que el Ministerio de la Igualdad debe estar presente no solo en Bogotá, sino en Barranquilla, Cali, Medellín y otras zonas del país.