Presidente Petro nombró al cineasta Sergio Cabrera como nuevo embajador en China

El director de cine y televisión Sergio Cabrera será el próximo embajador de Colombia en China . El productor, de 72 años, nació en Medellín y es conocido por obras como "La estrategia del caracol', 'Técnicas de duelo', 'Águilas no cazan moscas' y 'Golpe de estadio', entre otras. Además, dirigió series como La mujer doble y Escalona.

“Yo viví desde junio de 1963 hasta finales de 1968 en China. Estuve cuatro años en Colombia y regresé a China entre 1972 y 1975. Hice todos mis estudios de secundaria y la universidad, en el sistema público. Ahora es posible hacerlo en colegios bilingües, entones las clases eran en mandarín”, declaró.

Cabrera conoce el idioma mandarín, ya que vivió en su niñez en China, donde estudió su bachillerato. De regreso a Colombia, militó durante cuatro años en el EPL para después regresar a Asia, donde estudió Filosofía y empezó a hacer algunos trabajos en el cine. Posteriormente estuvo en Reino Unido, donde llevó a cabo estudios de cinematografía.

El diplomático contó sus años en China, cuando lo desencantó la época de la revolución cultural.

“La parte del régimen chino que me tocó vivir, que narra el libro ‘Volver la vista atrás’ de Juan Gabriel Vásquez, es la época de la revolución cultural, que me desencantó no solo a mí, sino a todos los chinos, que recuerdan con horror esa época, cuando se cometieron desmanes y se salió de control una revuelta muy interesante”, contó.

“El presidente Petro me designó como embajador en China, ya envié la hoja de vida a la Cancillería, falta un proceso tradicional, que es el beneplácito, así como una serie de trámites, toda la parte burocrática que se acostumbra en estos casos, que según lo que me han dicho puede durar dos meses”, sostuvo el diplomático.

El nuevo embajador dijo que en China tiene muchos conocidos y amigos. Además, sostuvo que cada vez que tiene oportunidad de viajar a ese país lo hace.

“En una ocasión viajé cuando fui segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes con el presidente Petro, cuando él era congresista. Estuvimos 15 días viajando con otros representantes, conociendo China”, declaró.

Cabrera reemplazará en el cargo al abogado Luis Diego Monsalve Hoyos, quien recibió el beneplácito del gobierno chino en mayo de 2019.