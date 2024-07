Presidente Petro se pronuncia sobre video viral en Panamá /

El presidente de la República, Gustavo Petro, en respuesta a un video viral que ha provocado un intenso debate en redes sociales sobre su vida privada, se pronunció contra la transfobia y la discriminación. A través de su cuenta oficial en X, el presidente expresó su posición sobre un video viral que lo muestra con una mujer en Panamá.

"Siempre he considerado que la intimidad es la 'última ratio' de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera", afirmó el presidente.

"Estos miles de mensajes transfóbicos que han circulado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazados", continuó.

El presidente destacó que para todo progresista es fundamental reconocer la igualdad inherente de todos los seres humanos y luchar por ella.

"La emancipación física y mental es parte de esa lucha por la igualdad", añadió. Además, subrayó que la transfobia y cualquier forma de discriminación no son manifestaciones de humanidad, sino de brutalidad.

"Cualquier expresión de discriminación atenta contra la dignidad humana y puede llevar a actos de violencia y exclusión", advirtió el presidente.

"Como líder y como ser humano, reafirmo mi compromiso de no tolerar ni promover discursos de odio ni discriminación en ninguna forma dijo Petro sobre el video en Panamá

El presidente cerró su declaración reiterando su compromiso personal: "Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano".

La polémica surgió tras la difusión de un video en el que aparece de la mano con una mujer no identificada durante un evento en Panamá. El presidente viajó a ese país para la posesión presidencial de José Raúl Mulino.

