Presidente prometió reconstruir mi escuelita, pero no ha hecho nada: profesora de Providencia

Ya pasó un año de la tragedia por el huracán Iota en Providencia y aún falta mucho por arreglar. La reconstrucción de las casas apenas supera el 50 % y ni hablar de los hospitales o colegios.

BLU Radio visitó la isla y se encontró con la profesora Vicky Bernard, que como todos los habitantes resultó afectada por Iota. En diálogo con El Radar se mostró positiva con la reconstrucción de las viviendas, pero lamentó que su escuelita, en la que da clases a 30 niños, no esté en las prioridades del Gobierno.

“Al principio la construimos con materiales reciclables, pero hasta el momento nadie nos ha ayudado para recuperarla. Pensé que el Gobierno iba a meter mano y ayudarnos porque uno mismo trato de construir algo. El presidente Iván Duque me había prometido que iba a ayudar, pero hasta el momento no ha hecho nada”, dijo Bernard.

La profesora mostró cómo el mandatario en su última visita a la isla fue a la escuela y firmó una de las paredes como señal de compromiso. Le afirmó que iba a enviar a expertos para reconstruir la institución, pero hasta el sol de hoy nadie ha ido.

“Él vino y puso su firma en la escuelita. Eso fue como hace tres meses. Yo fui a la oficina de Gestión de Riesgo, les dije que el presidente me había dicho que alguien iba ir a mi casa, me dijeron que sí, pero no han enviado nada”, añadió la docente.

Según Bernard, como la escuela no pertenece al Gobierno, cree que esa la razón para que no la quieran ayudar. “Al principio me negaron una carpa para hacer clases y me dijeron que no era para negocio, sino para hogares”, manifestó.

La docente de la isla señaló que tras la emergencia dio clases debajo de un árbol, con el tiempo la reconstruyó con plásticos, pero no es nada seguro.

Escuche la entrevista completa en El Radar: