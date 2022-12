“Presidente, reabra colegios, queremos recuperar alegría”: mensaje de niño a Duque

Un video de un menor de edad, de ocho años, llamado Jacobo Faciolince, se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata del hijo de Mónica Londoño, presentadora de Teleantioquia, quien en su perfil de Twitter contó que Jacobo le pidió grabar ese video “luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos”.

Este es el video de Jacobo tal cual como lo expuso y publicó su mamá en redes sociales:

Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: “Mamá, ¿tu crees que el Presidente sí verá mi mensaje?”. Intentémoslo, le dije... pic.twitter.com/3y76lkhrEL — Mónica Londoño K. (@molokli) August 19, 2020

En el video, Jacobo, luego de presentarse, le pide al Presidente Duque que “reabra los colegios de todo el país, necesitamos muchos niños recuperar la alegría”. Narra Jacobo luego cómo “la pantallas han arruinado” la educación y que está hablando en “nombre de todos los niños del país”.

“Yo soy un niño feliz, que no me falta nada, por fortuna tengo una familia bonita, pero no me quiero imaginar si esto es duro para mí, cómo será para otros niños (para quienes) el colegio es toda su vida”, señala Jacobo.

Finaliza Jacobo diciendo que “esto es muy estresante, todos estamos estresados y queremos recuperar la alegría, nosotros (los niños) somos los menos afectados por el virus, entonces ¿por qué nos tienen encerrados? Necesitamos ver a nuestros amigos. Espero que tome una gran decisión”.

