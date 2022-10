Presidente Santos me dejó con la palabra en la boca: estudiante de Los Andes

“No era nada ofensivo. Nuestra crítica es respetuosa y profunda a unas situaciones preocupantes en el país. Le planteo unas críticas, el presidente me dejó con la palabra en la boca y de una forma un poco despectiva me dice: ‘lo felicito, piensen lo que quiera’”, indicó.



Agregó que le pareció despectiva esa frase y criticó que el primer mandatario no hubiera permitido debatir con él “así fuera dos minutos”, porque su problema, dijo, “no es con la persona, sino con la política que está ejerciendo”.



Además, el estudiante, que pertenece a la Mane (Mesa Ampliada Nacional Estudiantil), dijo que su intención no era entrar al auditorio y criticó que la Policía no haya permitido exhibir la cartelera en contra del jefe de Estado.





A raíz de este episodio, se posicionó en Twitter la tendencia #SantosRespeteLasUniversidades .