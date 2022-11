Presión no es la manera de afrontar la situación: Migración Colombia sobre venezolanos

Juan Francisco Espinosa, quien está al frente de Migración Colombia, se refirió a la situación de más de 380 ciudadanos venezolanos que están viviendo en un campamento improvisado en la autopista norte, Bogotá. Pidió a los ciudadanos venezolanos respeto a las medidas que ha tomado Colombia para prevenir la propagación del COVID-19 y aseguró que permanecer en un lugar no autorizado es un mecanismo de presión que pone en riesgo sus propias vidas.

"Personalmente no estoy de acuerdo con estos mecanismos de presión, se les ha hecho multiplicidad de ofrecimientos para garantizar su seguridad, su protección. Sin embargo, estas personas no han querido recibir en muchos casos el apoyo. Esta no es la forma correcta de afrontar la situación, no deben olvidar que hay que proteger a esos menores, proteger a esas familias”, aseguró Espinosa.

Espinosa aseguró que tanto Migración Colombia como la Alcaldía de Bogotá les han ofrecido ayuda y traslado hacia lugares de mayor comodidad, pero los ciudadanos venezolanos no los han aceptado, argumentando que desean volver a su país.

El paso a seguir, según Migración es dar prioridad a las personas que ya están en zonas de frontera, en primer lugar, a las familias con menores de edad para que regresen a su país.

Espinosa pidió a los venezolanos que no retornen por ahora si no tienen la necesidad de hacerlo, ya que este factor externo de restricción de ingreso de sus ciudadanos por parte del gobierno venezolano afecta en más de 80% la movilidad hacia su país.

Para Espinosa es inaudito que un país no permita el ingreso de sus ciudadanos y aseguró que también han evaluado el escenario de que Venezuela cierre completamente la puerta de entrada a sus ciudadanos.

Finalmente, Migración Colombia alertó que ha detectado presencia de personas con conductas que podrían constituirse como tráfico de migrantes venezolanos en los albergues. Ya se están adelantando las investigaciones, pero mientras dan con los responsables, el llamado a los venezolanos es a no dejarse engañar con ofertas de supuestos paquetes de salud que incluyen exámenes y transporte, se trata de ofrecimientos fraudulentos.

