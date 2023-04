Presuntas disidencias en Sumapaz: El Radar, programa completo, 22 de abril

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, habló sobre la refundación, por presunta presencia de disidencias en este departamento.

"Si estuviéramos actuando como deberíamos actuar, 'Iván Mordisco' no andaría como Pedro por su casa como lo hace. Yo no me voy a ocultar en la cobardía del silencio para representar a la gente que está sintiendo lo que yo siento todas las semanas”, señaló.

Además, habló Andrés Weisz, director de Médicos Sin Fronteras, habló sobre la presencia de este grupo en Sudán en medio del golpe de Estado que vive este país.

"El objetivo principal en una situación así es garantizar la seguridad tanto del personal como delos pacientes. La mayoría de pacientes son civilices que quedaron atrapados en medio del conflicto”, indicó.

Finalmente, se conectó Héctor Buitrago, integrante de la banda colombiana Aterciopelados, para hablar sobre el gran concierto que se llevará a cabo hoy en Bogotá conmemorando 30 años de su exitoso álbum El Dorado.

En Colombia tener un escenario para tocar era muy difícil y pudimos ver cómo iban apareciendo festivales como Rock al Parque que fue pionero en América. "Sabemos que hay personas que han viajado de México y Estados Unidos para este concierto porque este álbum representa un momento muy importante en sus vidas”, señaló el artista.