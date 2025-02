Presuntos contratos irregulares con Gobernación, entre las pruebas de Fiscalía contra Nicolás Petro

Entre las pruebas recopiladas por la Fiscalía contra Nicolás Petro figuran aparentes irregularidades en el manejo de una fundación que licitaba con la Gobernación del Atlántico para el desarrollo de programas dirigidos a la población infantil y de la tercera edad.

Se trata de la fundación Conciencia Social que, aunque no estaba a nombre de Nicolás ni de su exesposa Day Vásquez, su representante legal era una persona muy cercana a ambos. La existencia de esta fue de conocimiento para el ente investigador a partir de la información entregada por la misma Daysuris, luego de que ella reconociera que recibieron millonarios contratos provenientes de recursos públicos.

Según la fiscal Lucy Laborde, a través de la fundación fueron cometidas varias irregularidades, pues otorgaban contratos a personas que no eran idóneas para los cargos requeridos y, a su vez, había trabajadores a los que les pagaban menos del salario que figuraba en el contrato, pues ellos presuntamente se quedaban con una parte del dinero.

"Era una subcontratación y de la cual se estarían percibiendo dineros por parte de la señora Daysuris del Carmen Vázquez y el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, realizando una contratación de personas, a quienes se les pagaba un dinero inferior al cual estaba establecido conforme al contrato", aseguró la fiscal.

Publicidad

Pero eso no es todo, según la fiscal del caso, Pedro Name, primo del senador José David Name, sería el enlace que Day Vásquez usó para obtener estas adjudicaciones de la Gobernación del Atlántico, que justamente beneficiaban a la fundación Conciencia Social.

"La importancia o relevancia de esta solicitud probatoria radica en que precisamente el señor Pedro Name, al parecer, era la persona que hacía el puente necesario para que se autorizaran los contratos de la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social", aseguró.

Day Vásquez tiene cercanía con Pedro Name, dado que es el padre de su hijo. Con respecto a él, la Fiscalía también pidió información a la Gobernación del Atlántico para determinar si había algún tipo de vinculación. Sin embargo, según el portal Función Pública, desde hace más de 15 años es asesor de la Alcaldía de Barranquilla.

"Se establece que el señor Pedro José Name Delgado, para los años 2021 y 2022, no contaba con ningún vínculo como funcionario contratista en la Gobernación del Atlántico. Por lo tanto, no se evidencia justificación de los dineros presuntamente entregados por este al señor Nicolás Fernando Petro Burgos", sostuvo la representante del ente acusador.