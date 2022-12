Pretelt denuncia a magistrado Vargas por “tutelas de contenido económico”

Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una denuncia contra el magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas por parte de su colega Jorge Ignacio Pretelt, por presuntas irregularidades en la selección de tutelas. (Lea también: Pretelt denuncia lobby de magistrado Vargas para favorecer a Laura Moreno )

Pretelt indicó que a su juicio se encuentra demostrado que Vargas al parecer se habría reunido "indebidamente" en su despacho con el abogado y exmagistrado Cesar Julio Valencia Copete, para presuntamente radicar un recurso de insistencia de una tutela que no había sido seleccionada pero que tras el recurso resultó finalmente fue seleccionada.

Indicó Pretelt que se trató de una acción judicial de la firma Young and Rubricam Brans LTDA, en la cual el radicó un proyecto de sentencia en el que confirmaba la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, “en cuanto concedió la tutela impetrada por la Sociedad BRM, S.A. contra el Tribunal Superior de Bogotá.

Pretelt indicó que Vargas pretendía favorecer los intereses económicos de dicha compañía pero “tras no lograrlo retuvo la sentencia por 9 meses cuando incluso ya tenía la firma de los demás miembros, (…) luego la entregó manifestando su salvamento de voto por lo cual está demostrado que la retuvo ilegalmente”.

Añadió que no tuvo nada que ver en el caso de Fidupetrol, contrario, según él, a lo ocurrido con la firma Young and Rubricam Brans Ltda, donde el “magistrado Luis Ernesto Vargas, se reunión con el apoderado para insistir en la selección de la tutela y luego de escogida actuó a su favor de los intereses de la misma, llegando no solamente a votar a su favor, sino también a retener el proceso por casi 9 meses, al ver que la decisión era contraria a lo pretendido por él”.