Privados de la libertad embellecen Ibagué y transforman vidas en fiesta de San Juan y San Pedro

En medio del color, la música y la tradición del 52° Festival Folclórico Colombiano, hay una escena silenciosa pero poderosa que también está transformando a Ibagué: manos que antes estuvieron privadas de la libertad hoy siembran vida, limpian parques y reconstruyen espacios… y también su propio futuro.

Se trata de la estrategia “Buena Esa”, una iniciativa impulsada por la alcaldesa Johana Ximena Aranda Rivera, que vincula a personas privadas de la libertad en labores comunitarias como parte de su proceso de resocialización. Bajo esta apuesta, quienes están en fases finales de sus condenas salen a las calles con un propósito claro: devolverle algo a la ciudad y prepararse para una nueva oportunidad.

En puntos emblemáticos como la Plaza Manuel Murillo Toro, los internos trabajan en jornadas de limpieza, jardinería y mantenimiento, dejando ver no solo espacios más agradables, sino también historias de cambio.

“Es una actividad que realizamos desde la Secretaría de Gobierno con los privados de la libertad bajo la estrategia ‘Buena Esa’, con el fin de recuperar entornos seguros. En este caso, buscamos brindar un espacio limpio y agradable para toda la ciudadanía en estas fiestas”, explicó Liana Vargas, destacando el impacto directo en la convivencia y el disfrute de propios y turistas.



Pero más allá del aseo y el embellecimiento, la iniciativa tiene un profundo sentido humano. Para quienes participan, salir por unas horas del encierro representa mucho más que un permiso: es una señal de confianza.

“Me siento muy orgullosa de estar acá con mis compañeros. Nos dan la oportunidad de salir un rato, porque estamos en fase mínima de confianza. Eso nos ayuda a distraer la mente y a colaborar con la comunidad”, relató con emoción Milena Arias, quien ve en estas jornadas un paso más hacia su reintegración.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la estrategia es vista como una muestra concreta de que la resocialización sí es posible. Así lo explicó el teniente Luis Enrique Arias, quien acompaña el proceso:

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“Son personas que ya están en las fases finales de su condena y han demostrado un cambio real. A través de programas educativos, laborales y psicosociales, han construido un proyecto de vida para cuando recuperen su libertad”, señaló.

Actualmente, hombres y mujeres participan en estas jornadas, realizando tareas como embellecimiento de macetas, reparación de mobiliario urbano, instalación de canecas, barrido y recolección de residuos. Cada acción suma no solo a la imagen de la ciudad en temporada festiva, sino también a la dignidad de quienes buscan una segunda oportunidad.

Mientras Ibagué celebra sus fiestas tradicionales, “Buena Esa” demuestra que la transformación social también se construye desde lo cotidiano: una escoba, una pala, una planta y la decisión de cambiar.