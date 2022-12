Proceso de paz es un paquete que tiene cosas malas y buenas: Santos

el país una vez se logre un acuerdo definitivo con las Farc.



"Qué bueno poder posesionar a Rafael Pardo por segunda vez en este gobierno. Toda su carrera en cierta forma lo ha ayudado a formarse para hacer una buena labor en esta nueva posición que va a ser fundamental para el futuro del país”, dijo Santos.



Agregó que “el posconflicto es la mitad de un proceso de paz. El proceso mismo con todas sus dificultades llega a un momento. La firma del acuerdo es el momento en el que se silencian los fusiles, pero donde comienzan otro tipo de dificultades”. (Lea además: Ya hay acuerdo en 74 de los 75 puntos del tema de justicia: 'Timochenko' )



Santos dijo que es de vital importancia para el futuro de un proceso trabajar de inmediato en el posconflicto, por lo que resaltó el proceso que se adelanta en el Congreso para aprobar el acto legislativo por la paz.



“Todos los países que han dejado mucho tiempo entre el momento en que se firman los acuerdos y se implementan han tenido serios problemas de seguridad y de cumplimiento. De ahí lo que estamos haciendo en el congreso. El proyecto de acto legislativo. Acortar los tiempos, ese es el propósito de este proyecto de acto legislativo”, agregó el mandatario.



El presidente también criticó a los opositores del proceso de paz y señaló que a “los que no les gusta este proceso disparan desde todos los ángulos, exageran las propuestas para facilitar la implementación de los Acuerdos”.



“El plebiscito, que no es nada diferente al compromiso que asumí, nunca me he bajado de ese compromiso y nunca se había decidido cuál era el tipo de refrendación. Se evaluaron todos y se fueron descartando uno por uno, tenemos las experiencias, los referendos, tienen que especificar cada punto. Imagínense ustedes si vamos a someter a votación todos los puntos que se acuerden”, afirmó Santos.



El presidente indicó que “el proceso de paz es un paquete que tiene cosas malas y tiene cosas buenas, a unos no les gustas que hagamos la pregunta de ese forma, pero es que no hay otra. A usted le tocará un trabajo muy intenso”.



“Va a tener que coordinar lo que ayer aprobamos en el Conpes la creación de un fondo donde se va a recibir toda la cooperación. Voy a Europa a la creación de uno de los fondos que ha promovido el BID que tiene que ver con el medio ambiente. La paz tiene muchos dividendos en materia de medio ambiente La paz nos va a permitir contener la deforestación”, agregó Santos.



“Eso va a ser en París, el martes estaré firmando el acuerdo de la visa Schengen y ahí vamos a discutir la forma con la que la UE va a ayudar porque están interesados en la creación de ese fondo para el posconflicto, sustitución de cultivos ilícitos la construcción de vías terciarias, proyectos productivo agrícola, Todo eso es lo que hay que diseñar muy bien”, concluyó el mandatario.