Procurador advierte sanciones a alcaldes y gobernadores por quemados con pólvora

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió que habrá sanciones para alcaldes y gobernadores que no cumplan con las directrices para la prohibición de la pólvora en sus territorios.

Según el procurador Carrillo, los registros de menores quemados ha sido una situación por la que debe establecerse responsabilidades por parte de las autoridades.

“Vamos a sancionar a alcaldes y gobernadores que no hagan respetar la directriz de la Procuraduría en relación con el uso responsable de la pólvora”, señaló Carrillo.

La alerta la emitió el procurador Carrillo tras conocer que en lo corrido de diciembre cerca de 300 personas han resultado lesionados por la manipulación indebida de la pólvora.

De igual forma, insistió que no pueden presentarse este tipo de hechos sin que haya sanciones contra quienes infringen la ley y por eso invitó a que los colombianos denuncien a través de las redes sociales estos hechos.

“Denuncien por aquí por este medio, avísenos, y nos encargaremos de aplicar las sanciones a las autoridades locales que no cumplan con esa directiva, no más pólvora, no más niños quemados en Colombia en esta navidad”, agregó el procurador.