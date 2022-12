Procurador interpone nuevo recurso ante el Consejo de Estado

A unas horas que el Consejo Estado tomara una decisión sobre la demanda de la elección del procurador Alejandro Ordoñez, este presentó una nueva solicitud de recusación en contra de la magistrada ponente Rocío Araujo.



La recusación va dirigida en contra de la magistrada ponente en este caso, Rocío Araujo, luego que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes notificara que la jurista está siendo investigada por supuestas irregularidades en este proceso.



“Lo anterior tiene una enorme gravedad de cara a la decisión tan importante que esta por adoptar el Consejo de Estado, pues la apertura del proceso disciplinario pone en evidencia la altísima probabilidad de las irregularidades que se han presentado en el trámite de la demanda, en virtud de la actuación cuestionable y ya judicializada de la Magistrada Araujo Oñate”, dice el documento.



Según el procurador, con esto no busca propiciar supuestas dilaciones al trámite de dicho proceso.



"Por el contrario, en esta oportunidad no solo está el derecho de efectuar una defensa respecto a la evidente parcialidad de la magistrada ponente que aquí se recusa”, manifestó.



La sorpresiva recusación se presentó justo cuando la Sala Plena discutía si daba un fallo definitivo en este proceso que lleva más de tres años, precisamente en este estudio se negó este martes dos recusaciones en contra de los magistrados Stella Conto y Alberto Yepes.



El procurador Ordóñez había asegurado que no está preocupado.



“Con absoluta tranquilidad en el sentido que fuere, si es adversa tendré la satisfacción del deber cumplido. Si fuere favorable, pues quiere decir que iniciará un tercer periodo que durará unos meses”, añadió.



Con la radicación del nuevo recurso, se desconoce si la Sala Plena aplazaría nuevamente el estudio del caso.



