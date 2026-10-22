Procuraduría alerta ante falta de $1,84 billones para salud de docentes y vencimiento contrato Fomag

La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta preventiva por el próximo vencimiento del contrato fiduciario que permite administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y por el faltante de $1,84 billones para financiar los servicios de salud de los docentes y sus beneficiarios durante el 2026.

El contrato está previsto para terminar el próximo 31 de octubre. Ante esta situación, el organismo de control solicitó al Consejo Directivo del Fomag informar qué decisiones se han tomado para garantizar la continuidad de la administración de los recursos a partir del primero de noviembre.

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"La intervención tiene carácter preventivo y busca que las autoridades responsables adopten oportunamente las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los docentes y sus familias, sin interferir en las decisiones administrativas y contractuales que corresponden a las entidades competentes", se mencionó desde la Procuraduría.

La Procuraduría también pidió conocer las medidas previstas para evitar interrupciones en la atención médica de los maestros y sus familias, así como en el reconocimiento y pago de sus prestaciones económicas.



La alerta incluye la preocupación por la situación financiera del Fondo. Aunque el Consejo Directivo aprobó recientemente un traslado presupuestal de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, todavía se requieren $1,84 billones para cubrir las necesidades proyectadas durante la vigencia de 2026.

Por esta razón, el Ministerio Público requirió información sobre las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para conseguir los recursos adicionales. De esta forma, solicitó precisar los montos requeridos y el estado de los trámites para obtener la financiación, sin dejar de lado un plan de contingencia en caso de que el dinero no esté disponible oportunamente.

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"Las dificultades financieras y contractuales no pueden traducirse en afectaciones a la continuidad, oportunidad y calidad de la atención de los afiliados al Fomag", señaló el órgano de control.

Finalmente, como parte del seguimiento preventivo, el Ministerio Público solicitó información prioritaria sobre la continuidad contractual y las acciones adoptadas para garantizar el funcionamiento del Fondo desde el primero de noviembre, por lo que, se requirió los soportes de las gestiones presupuestales relacionadas con el faltante de recursos para salud.