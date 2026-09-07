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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría exige a autoridades a tomar medidas ante crisis de servicios públicos en Puerto Carreño

Procuraduría exige a autoridades a tomar medidas ante crisis de servicios públicos en Puerto Carreño

El Ministerio Público realiza seguimiento a los compromisos asumidos por las entidades responsables y advierte sobre la necesidad de avanzar en soluciones efectivas para atender las dificultades que afectan a comunidades urbanas e indígenas del departamento.

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Imagen de referencia
Foto: ImageFX
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

La Procuraduría General de la Nación puso bajo seguimiento la situación de los servicios públicos en Puerto Carreño, Vichada, ante las dificultades que enfrentan los habitantes y comunidades indígenas, especialmente por las fallas en el suministro de energía eléctrica y los problemas relacionados con la disposición de residuos.

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En materia energética, el Ministerio Público pidió al Ministerio de Minas y Energía, al IPSE, a la Gobernación de Vichada y a Electrovichada cumplir estrictamente los acuerdos establecidos en marzo pasado, luego de los racionamientos que se registraron en el municipio y que derivaron incluso en vías de hecho.

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Energía eléctrica.
Foto: BBVA.

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El procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero, señaló que se requieren acciones concretas para garantizar los servicios públicos y proteger el bienestar de los habitantes de Puerto Carreño.

Con esto se busca que las entidades adopten las medidas necesarias para evitar que vuelvan a presentarse apagones y problemas de abastecimiento. La exigencia apunta a garantizar que la población de Puerto Carreño pueda contar con un servicio de energía continuo, suficiente y de calidad.

También, la Procuraduría pidió explicaciones al Ministerio de Vivienda y a Findeter por el retraso de 18 meses en una consultoría relacionada con la construcción del relleno sanitario de Puerto Carreño.

Energía eléctrica en Colombia.
Energía eléctrica en Colombia.
Foto: RG Distribuciones.

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Se trata de un proyecto que tiene una inversión estimada en 20.793 millones de pesos y que busca dar una solución al manejo de los residuos en la capital de Vichada. Sin embargo, la Procuraduría advierte que, pese a que la fase de obra presenta avances, todavía no se ha consolidado el producto final de la consultoría.

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Siendo esta una situación que genera riesgos sanitarios, ambientales y sociales en el territorio. Por lo que la Procuraduría exhortó a las entidades responsables a tomar decisiones que permitan superar tanto la crisis energética como los retrasos en el relleno sanitario.

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