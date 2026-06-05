Procuraduría exige activar planes de emergencia en Tolima por fiestas de San Juan y San Pedro

La alerta se enciende en el Tolima a pocas semanas del inicio de las tradicionales festividades de San Juan y San Pedro. La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente a las autoridades locales para que activen planes de emergencia y refuercen las medidas de prevención ante los múltiples riesgos que acompañan estas celebraciones masivas.

El requerimiento, dirigido a alcaldes, secretarios de Gobierno, Salud, Ambiente y Tránsito, así como a organismos de socorro y demás entidades competentes, advierte sobre el incremento de situaciones que históricamente han puesto en jaque la seguridad y la convivencia durante esta temporada: aglomeraciones, accidentes viales, incendios, uso de pólvora, consumo excesivo de alcohol, violencias basadas en género y casos de maltrato animal.

La intervención del Ministerio Público no es menor. Se trata de una acción preventiva que busca evitar emergencias que, en años anteriores, han dejado víctimas y afectaciones en varios municipios del departamento. En ese sentido, la entidad fue enfática al recordar que las administraciones locales tienen la obligación legal de garantizar el orden público, la protección de los derechos fundamentales y la gestión del riesgo.

Además, la Procuraduría hizo énfasis en la responsabilidad de los organizadores de eventos, quienes deberán cumplir estrictamente con los requisitos de seguridad, permisos, planes de evacuación y condiciones adecuadas de movilidad para los asistentes.



El llamado también incluye la actualización inmediata de los planes de contingencia, la articulación con los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, la Policía y el Ejército, así como la inspección rigurosa de escenarios como graderías y tarimas. A esto se suma la exigencia de contar con conceptos técnicos en seguridad humana y prevención de incendios.

En una región donde la cultura y la tradición se viven con intensidad, el mensaje es claro: la fiesta no puede convertirse en un riesgo. Las autoridades tienen ahora la tarea de anticiparse a las emergencias y garantizar que la celebración más emblemática del Tolima transcurra sin hechos que lamentar.