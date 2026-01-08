Procuraduría investiga a César Pachón por no cumplir fallo que ordenó terminar represa Ranchería

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Augusto Pachón, por un presunto desacato a una decisión judicial que ordenó la terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Ranchería, en el departamento de La Guajira.

Según informó el ente de control, la actuación disciplinaria se origina en el incumplimiento de una acción popular cuya decisión fue confirmada el 11 de mayo de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado. En ese fallo se ratificó la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira que ordenó concluir el proyecto, considerado clave para el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento de sistemas de riego en varios municipios del norte del país.

De acuerdo con la decisión judicial, el proyecto permitiría garantizar el suministro de agua a los acueductos de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia, así como a los distritos de riego de Ranchería y San Juan del Cesar. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que, a la fecha, dichas órdenes no se han cumplido.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que el fallo de segunda instancia ordenaba expresamente a la Agencia de Desarrollo Rural trazar una hoja de ruta para culminar el proyecto y dar solución a problemáticas que se arrastran desde hace más de 15 años. Pese a ello, la entidad, al parecer, no ha gestionado los trámites administrativos necesarios para ejecutar la orden judicial.



Además de notificar a César Pachón sobre el inicio del proceso, la Procuraduría decretó la práctica de varias pruebas con el fin de establecer responsabilidades disciplinarias. Entre estas diligencias, el ente de control solicitó a la ADR un informe detallado sobre las acciones adelantadas hasta el momento para cumplir las órdenes judiciales.

La Procuraduría indicó que estas pruebas buscan verificar si la entidad ha actuado de manera diligente en beneficio de las comunidades aledañas al río Ranchería, históricamente afectadas por la falta de acceso al agua y por la demora en la ejecución de este proyecto estratégico.