Blu Radio  / Nación  / Procuraduría investiga a César Pachón por no cumplir fallo que ordenó terminar represa Ranchería

El presidente será investigado por un presunto desacato a la decisión judicial que ordenó la terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Ranchería, en el departamento de La Guajira.

Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Augusto Pachón.
Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Augusto Pachón.
Foto: tomada de Facebook.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

