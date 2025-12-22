En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría pide a alcalde Galán plan para aplicar decreto de reciclaje tras protestas

Procuraduría pide a alcalde Galán plan para aplicar decreto de reciclaje tras protestas

El Ministerio Público creó una Agencia Especial para facilitar el diálogo entre la administración distrital, recicladores y carreteros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad