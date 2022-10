Programa completo de Mañanas BLU 31 de octubre de 2014

América Latina, el Caribe y EE.UU. perfilan "líneas de acción" contra el ébola Técnicos y directivos de salud de 34 países del continente americano, incluido Estados Unidos, perfilaron en La Habana las "líneas de acción" que se proponen coordinar con el fin de prevenir el virus del ébola y evitar su trasmisión en la región.

Sicarios dispararon contra bus que transportaba reclusos en Bogotá Dos delincuentes en moto interceptaron un vehículo que transportaba reclusos de la cárcel del Barne, en la calle 118 con Autopista Norte en Bogotá.

Más de 86.000 pasajeros saldrán de terminal de Bogotá durante puente festivo La Terminal de Transporte de Bogotá informó que más de 86.000 pasajeros y 7.100 vehículos de los cuales cerca del 10 por ciento lo harán desde la Terminal del Sur, ubicada en la Autopista Sur con avenida Bosa.

Vuelo de Avianca se retrasó porque, al aparecer, el copiloto no llegó a trabajar El vuelo 9845 de Avianca que cubría la ruta Bogotá – Armenia no pudo despegar porque el copiloto no se presentó al momento de despegar, según dijeron a BLU Radio los pasajeros.

Siempre que nos reunimos con líderes, Gobierno Maduro nos ataca: Lilian Tintori La esposa del opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró no estar sorprendida por la reacción del Gobierno de Venezuela, que llamó a consultas a su embajador en España, después de que ella se reuniera con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Autoridades de Amaga confirman muerte de los 12 mineros atrapados Carlos Mario Usma, director de gestión ambiental y minería de Amagá, Antioquia, reportó que ya se iniciaron las labores de rescate de las 12 personas que se encuentran atrapadas en una mina de carbón del municipio y dijo que ya no hay esperanzas de encontrarlas con vida.

Continúa búsqueda de desaparecidos en avalancha de Fusagasugá Las autoridades continúan con la búsqueda de al menos tres personas que se encuentran desaparecidas tras una avalancha de lodo y piedras que se desprendió sobre el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca.

Aparente incumplimiento de aerolíneas genera retrasos en Eldorado El vuelo 9845 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Armenia en la noche del jueves no pudo despegar porque el copiloto no se presentó al momento de despegar.

“No vamos a permitir la toma de aviones; eso es un secuestro”: Aerocivil Gustavo Lenis, presidente de Aeronáutica Civil, dijo en Mañanas BLU que abrirá una investigación contra Avianca por el incidente en la salida de un vuelo Bogotá-Armenia, pero dijo que no permitirá la “toma de aviones por parte de pasajeros.

Fifa incluyó a Crimea en un mapa de Rusia y ahora pide perdón La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) pidió perdón este viernes por la difusión, durante la presentación el martes del logo oficial del Mundial-2018, de un mapa que incluía a Crimea dentro de Rusia.

Keylor Navas demandará a funcionarios de Costa Rica por espiar sus cuentas El portero costarricense del Real Madrid español, Keylor Navas, demandará a agentes judiciales que utilizaron una plataforma de información policial secreta para acceder a su información personal, informó hoy su abogado.

Presidente de México pide confianza a escépticos padres de los 43 desaparecidos Treinta y tres días después de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto escuchó el miércoles por primera vez a sus desesperados padres en un largo encuentro del que los familiares salieron decepcionados.

A la cárcel taxista que amenazaba con ácido a usuarias de aplicación móvil A la cárcel fue enviado un taxista que amenazaba con lanzar ácido a mujeres, cuyos datos se encuentran en una de las aplicaciones móviles usadas para solicitar el servicio.

Utilidades de Ecopetrol cayeron 41 por ciento en tercer trimestre de 2014 Las utilidades de Ecopetrol cayeron 41 por ciento en el tercer trimestre, en relación con las el mismo periodo de 2013.

Farc niega que ‘Timochenko’ haya estado dos veces en Cuba BLU Radio habló en La Habana con Ricardo Téllez, alias ‘Rodrigo Granda’, quien contradice la versión entregada por el Gobierno en el sentido que alias ‘Timochenko’ estuvo en dos oportunidades en La Habana.

Murió en Bogotá el periodista Manolo Villareal Murió en Bogotá el periodista Manolo Villareal, legendaria voz de la radio colombiana, recordado por su paso por emisoras como La Voz de Bogotá, Nueva Granada y Todelar.