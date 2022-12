Programa completo de Mañanas BLU 4 de septiembre de 2014

El Estado Islámico "no es invencible", asegura EE.UU.: Por "temible" que sea, el Estado Islámico (EI) "no es invencible" y está debilitado por los ataques aéreos realizados en el norte de Irak, afirmó el miércoles uno de los directores del antiterrorismo estadounidense.

Maduro confiscará almacenes y camiones de los contrabandistas: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que los almacenes, depósitos y vehículos que se descubra son usados para el contrabando serán confiscados y reiteró que los que cometan este delito se exponen a penas de hasta catorce años de cárcel.

Policía detuvo a delincuente con 100 llaves para abrir puertas de apartamentos: Tres delincuentes ingresaron a un apartamento en la localidad de Suba, robaron las joyas y electrodomésticos y fueron sorprendidos en momentos en que huían.

Secuestradores se escaparon de estación de Policía en Bogotá: Las autoridades en Bogotá intensificaron los operativos para recapturar a tres peligrosos delincuentes que se escaparon de la estación de policía de Chapinero.

¡Cuidado! Falso video de supuesta despedida de Robin Williams es un virus: Un video de las supuestas últimas palabras del actor Robin Williams antes de morir está circulando en redes sociales con un virus a quienes intentan abrirlo poniendo en riesgo la seguridad de las cuentas de Facebook.

Homicidios en el suroeste de Antioquia se han reducido un 35 por ciento: Este jueves continúa la acción de las autoridades contra bandas criminales y el microtráfico en el suroeste antioqueño.

Millonarias multas en Bogotá a quienes boten basura desde el carro y no reciclen: La Alcaldía de Bogotá publicó un decreto que reglamenta las multas de tránsito por afectaciones ambientales.

En Cali han muerto en hechos violentos 125 menores y 62 mujeres en 2014: Este año en Cali han muerto en hechos violentos al menos 125 menores de edad y 62 mujeres, cifra que preocupa a las autoridades.

En un vibrante partido, Djokovic le ganó a Murray y pasó a semifinales del Us Open: El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, luchó durante más de tres horas y media hasta pasada la medianoche del miércoles para derrotar al escocés Andy Murray (N.8) por 7-6 (7/1), 6-7 (1/7), 6-2 y 6-4 y clasificarse a las semifinales del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

OTAN aborda durante dos días las crisis Ucrania e Irak y salida Afganistán: Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN celebran hoy y mañana una cumbre centrada en las crisis de Ucrania e Irak y en la salida de sus fuerzas prevista para fin de año de Afganistán, y además darán luz verde a un plan que refuerza la defensa colectiva de la Alianza Atlántica.

Condenan a 120 meses de prisión a griego acusado de vender armas a Farc: Un tribunal federal de Nueva York sentenció hoy a 120 meses de prisión al ciudadano griego Ioannis Viglakis, que fue detenido en Panamá en 2012 y extraditado a EE.UU, por vender armas a las Farc, informaron fuentes judiciales.

Nairo Quintana estará incapacitado unas dos semanas: médico del Movistar Team: En diálogo con BLU Radio, el médico del Team Movistar, Alfredo Zúñiga, confirmó que el boyacense Nairo Quintana estará incapacitado aproximadamente dos semanas después de la cirugía que se realizará este jueves.

No tiene nada que ver que las niñas vacunadas no se hayan desarrollado: MinSalud: El viceministro de Salud, Fernando Ruíz, aseguró que los síntomas de las niñas en Carmen de Bolívar no tienen nada que ver con que fueran vacunadas contra el papiloma humano antes de su desarrollo sexual, pues la inmunización está verificada para menores “incluso desde los 9 años”.

“Bogotá está preparada para el reciclaje": Secretaría de Ambiente alista multas: La secretaria de Ambiente del Distrito, Susana Muhamad, aseguró que van dos años de campaña para enseñarle a los capitalinos a reciclar y "creemos que con la campaña, Bogotá ya está preparada para el tema del reciclaje".

Gobierno Nacional asumió control del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en compañía del superintendente de Salud, Gustavo Morales, decidió asumir el control del centro médico más importante del departamento de Tolima, el hospital Federico Lleras Acosta ubicado en Ibagué, después de varios meses de investigaciones.

¿Argentina puede triunfar sin Lionel Messi? Debate en el fútbol mundial Foto: Selección Argentina: La selección argentina mostró su mejor cara en el triunfo 4-2 ante el Campeón del Mundo Alemania en el amistoso jugado en Düsseldorf y marcó un auspicioso inicio de Gerardo 'Tata' Martino como entrenador, aún sin Lionel Messi pero con un inspirado Angel Di María.

Banco Central Europeo bajó las tasas de interés hasta un histórico de 0,05 %: El Banco Central Europeo (BCE bajó hoy por sorpresa los tipos de interés en la zona del euro en 10 puntos básicos hasta el mínimo histórico del 0,05 %, por la amenaza de deflación.

Por qué a última hora Santos no amplió el periodo de alcaldes y gobernadores: Tras una sugerencia hecha por el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, el presidente Juan Manuel Santos decidió no incluir la ampliación del periodo para alcaldes y gobernadores dentro de la reforma al Estado.

Cuatro restaurantes colombianos entre los 50 mejores de América Latina: El restaurante peruano "Central" fue elegido como el mejor de América Latina, seguido por Astrid y Gastón, también de Perú, y en tercer lugar D.O.M de Brasil, en la entrega de premios a los mejores 50 restaurantes de la región, en una ceremonia realizada en Lima.

Senador Carlos Fernando Galán apoya limitación a periodos de congresistas: El director del partido Cambio Radical y senador de la República, Carlos Fernando Galán, aseguró que “la eliminación de la reelección es fundamental para recuperar el equilibrio de poderes, no solo la de presidente sino la de procurador, contralor y la del registrador”.

“Falta fórmula médica para agua aromática”: representante de tiendas naturistas: Ismael Ochoa, director de la Asociación Nacional de Naturistas, lamentó la decisión del Invima de regular la venta de 40 productos naturistas o fitosanitarios a partir de noviembre de 2014, que sólo podrán ser comercializados con fórmula médica.

“Con prorroga de 4 por mil se retrocedería en materia tributaria”: Fenalco: Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, aseguró que con la prórroga de impuestos como el 4 por mil y el impuesto al patrimonio y la constante ampliación de su base, es decir el número de personas que tienen que pagarlo, el Gobierno corre el riesgo de que se reversen los importantes avances conseguidos en materia de recaudo tributario.

El ABC de la reforma política del Gobierno: El presidente Juan Manuel Santos y la Unidad Nacional lograron el texto final de la reforma política llamada ‘La reforma para el equilibrio de poderes’, proyecto que fue radicado en la Secretaría general del Congreso de la República por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, que iniciará su discusión en las comisiones primeras constitucionales.

Políticos se aprovechan de situación en Carmen de Bolívar: Gobernador Gossaín: El Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, reiteró en BLU Radio que hay motivaciones políticas detrás de los desmayos de las niñas en el Carmen de Bolívar, que han resultado afectadas aparentemente por la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Habitantes de Suba protestan por falta de intervención en humedal Juan Amarillo: Se complica la situación de orden público en cercanías al humedal de Juan Amarillo, en el noroccidente de Bogotá, porque la comunidad está reclamando acciones urgentes para mitigar los malos olores.

Si dicen que ser dueño de La Piscina no es malo, para mí lo es: Gral. Gilibert: El exdirector de la Policía general (r.) Luis Ernesto Gilibert, acusado de ser el dueño del famoso prostíbulo La Piscina, ubicado en el centro de Bogotá, aseguró que se avergüenza de las acusaciones y por esto tomó la decisión de instaurar una demanda.

Colombia premió a sus mejores líderes: En la noche del miércoles se llevó a cabo la entrega de los premios a “Los mejores líderes de Colombia 2014” en donde se quiso resaltar el liderazgo deportivo, femenino, y comunitario en regiones apartadas en la costa Caribe y Pacífico del país.

“Solo han hecho bien al país”: Gral. Lasprilla sobre investigación a militares: El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, aseguró en BLU Radio que los militares que serán llamados a interrogatorio por la Fiscalía por las declaraciones del coronel Robinson González del Río son hombres íntegros “que solo le han hecho bien al país”

Un policía herido dejó ataque del ELN en Norte de Santander: Un nuevo ataque de la guerrilla del ELN a un grupo de policías en Tibú, en Norte de Santander, dejó un uniformado herido.

Madre de 8 hijos murió en baño de EPS esperando atención: Una mujer de 39 años de edad, madre de 8 hijos, murió en el baño de la EPS Salud Total en Medellín, mientras esperaba atención.

Nueve heridos dejó accidente de tránsito en Bogotá: Un grave accidente se registró en el occidente de Bogotá, exactamente en la calle 24 con carrera 82, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, donde dos busetas de servicio público y un carro chocaron, al parecer por el exceso de velocidad de los buses.

¿Era mejor Di María que James? La pregunta en medios españoles: La excelente presentación de Ángel di María en el partido que Argentina derrotó 4-2 a Alemania desató una serie de comentarios en medios españoles en los que se preguntan si el jugador argentino es mejor que James Rodríguez, quien hasta ahora no ha brillado en el conjunto merengue.

"Ampliación de periodo presidencial era una medida politiquera": Claudia López: La senadora del Partido Verde, Claudia López, dijo que el proyecto de reforma política que presentó el Gobierno al Congreso de la República mejoró sustantivamente con respecto a las propuestas iniciales y celebró que finalmente se haya decidido no ampliar el periodo presidencial.

Superindustria impuso millonaria multa a empresas de esquema de aseo de Bogotá: La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una millonaria multa a las empresas involucrada en esquema de basuras de Bogotá, por “ejecutar prácticas violatorias de la Constitución y la ley”.