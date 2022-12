Programa completo de Meridiano BLU 24 de septiembre de 2014

"No parar de trabajar por la paz", pidió el papa a víctimas y victimarios: El papa Francisco instó a víctimas y victimarios de la violencia en Colombia a seguir trabajando por la paz al saludar este miércoles en el Vaticano a una exsecuestrada y a dos desmovilizados del conflicto en ese país sudamericano.

Santos anuncia que divulgarán todo lo que se ha acordado en La Habana: Desde Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se revelará la totalidad de los acuerdos hasta ahora firmados con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.

Nuevas críticas al proceso de restitución de tierras por falta de cumplimiento: Nuevos obstáculos en el proceso de restitución de tierras evidenciaron luego de un estudio por parte de las fundaciones Paz y Reconciliación y Forjando Futuros, en el que se revela que este proceso no sólo es lento en la etapa correspondiente a la Unidad de Restitución, sino también en la etapa judicial, por la falta de claridad en las órdenes de los jueces, ya que son ambiguas y no designan las entidades responsables o no establecen los mecanismos de seguimiento a sus propias órdenes.

Corte Suprema de Justicia, en desacuerdo con creación de tribunal de aforados: Este miércoles serán debatidos en el Congreso varios puntos de la denominada reforma de equilibrio de poderes, entre los cuales se encuentra el de la creación de un tribunal de aforados.

Niña murió en Barranquilla, al parecer, por negligencia médica: Por falta de atención oportuna, habría muerto una niña de cuatro años en el Hospital Cari Alta Complejidad de Barranquilla, en donde el personal de radiólogos adelanta un cese de actividades.

Carlos Vives recibió seis nominaciones a los Grammy Latino: La banda puertorriqueña Calle 13 obtuvo nueve nominaciones a los premios Grammy Latino, que se entregarán el próximo noviembre, mientras que el colombiano Carlos Vives opta a seis gramófonos, anunció este miércoles la Academia de Grabación.

Presunto asesino del ingeniero Carlos Certuche fue enviado a prisión: La juez 77 de garantías envió a la cárcel a Max Borraez Vivas, el pintor que es investigado por el secuestro y posterior asesinato del ingeniero Carlos Andrés Certuche, ocurrido en agosto pasado.

Autoridades reconocen que cierre de frontera con Venezuela está dando resultados: Las autoridades en Colombia reconocieron que el cierre nocturno de la frontera con Venezuela está dando buenos resultados para combatir el contrabando de gasolina.

“Demolición de Space fue un acto de autoridad”: afectados: Habitantes afectados por obras de la firma Lérida CDO, calificaron como un acto de autoridad la decisión que tomaron las autoridades nacionales y municipales de demoler el complejo Space.

“Proceso de paz está maduro”: Roy Barreras sobre publicación de acuerdos: Roy Barreras, senador del Partido de La U, celebró que el presidente Juan Manuel Santos haya anunciado que revelará los textos de los acuerdos logrados con la guerrilla de las Farc en La Habana.

Joven que quedó inválida por matoneo denuncia bullying de rector del colegio : Este miércoles se cumplió una nueva audiencia en el caso de Yadira Perdomo, la estudiante que quedó inválida por una broma de sus compañeros del Gimnasio Campestre en Bogotá.