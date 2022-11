Programa completo El Radar 7 de febrero de 2015

Altos oficiales no regresan hasta no dar con autores de masacre: Santos Durante la bienvenida a los estudiantes del programa ‘Ser pilo paga, el presidenteJuan Manuel Santos insistió en que no permitirá que los comandantes de las fuerzas armadas regresen de Florencia (Caquetá), hasta que no den con los responsables de la masacre de los cuatro niños en zona rural de esa población.

Falleció el padre de la periodista Ángela Patricia Janiot En las últimas horas falleció Roberto Pablo Janiot, el padre de la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot, quien además era un reconocido empresario del departamento de Santander.

Preocupación en el Gobierno por desorden administrativo de salud en el Chocó El Radar habló con el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, a propósito de la reciente visita de una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional al hospital San Francisco de Asís, uno de los principales de la capital del departamento del Chocó.

Colombia debe aprender más sobre conflicto armado: Centro de Memoria Histórica Maria Emma Wills, del Centro de Memoria Histórica, explicó en El Radar por qué aún no tenemos la suficiente conciencia de los hechos que han marcado a lo largo de esto años la historia del país, en relación al conflicto armado y varios casos de corrupción.