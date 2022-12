Programa completo Mañanas BLU 16 de junio de 2015

No podemos dar por sentado que llegaremos al acuerdo final: Santos: Durante el evento “The Oslo Forum Network of Mediators”, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que quedan “inmensas” dificultades por delante en elproceso de paz y aceptó que aunque ha habido avances luego de casi tres años de negociación, no se puede dar por sentado que se llegará a un acuerdo final.

Tribunal egipcio condena a Mursi a cadena perpetua por "espionaje": El Tribunal Penal de El Cairo condenó este martes a cadena perpetua al expresidente egipcio Mohamed Mursi y a otros 16 islamistas acusados deespionaje y colaboración con organizaciones extranjeras para planear ataques en Egipto.

Murió en bombardeo el líder de Al Qaeda en Yemen: Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) anunció este martes la muerte de su líder Naser al Wahishi en un bombardeo de un avión no tripulado estadounidense en el este del Yemen, y el nombramiento como sustituto del hasta ahora dirigente militar Qasem al Rimi. (Lea también: Al menos 540 muertos y 1.700 heridos desde el 19 de marzo en Yemen )

Al menos 10 lesionados dejó accidente de un bus en Bogotá: Un bus de la empresa Sidauto se accidentó sobre la calle 74 con avenida Boyacá. Según los testigos, por evitar chocar con un taxi, el vehículo terminó impactando con un separador lo que dejó 10 personas heridas. (Lea también: Cada día se registran por lo menos 10 accidentes de tránsito con buses del SITP )

Maduro dice que con EE.UU. se ha abierto un canal diplomático "muy importante": El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que con Estados Unidosse ha abierto un canal diplomático "muy importante" al comentar sobre la "reunión especial" que se desarrolló el sábado pasado en Haití entre unacomisión del Gobierno venezolano con un representante de Washington.

Santos dice que etapa de posconflicto ya comenzó en Colombia: El presidente Juan Manuel Santos manifestó durante el evento “The Oslo Forum Network of Mediators” que en la práctica el posconflicto ya comenzó en Colombia.

Milan anuncia a Sinisa Mihajlovic como su nuevo entrenador: El Milan anunció este martes que el serbio Sinisa Mihajlovic dirigirá al equipo la próxima temporada en sustitución de Filippo Inzaghi, cuya salida se hizo oficial unos minutos antes.

Farc quemó camión en la vía Medellín-Cartagena: Las Farc quemaron un camión en la vía Medellín-Cartagena, en un hecho en el que resultaron heridos un suboficial del Ejército y un civil.

Este martes se conocerá condena de Rodrigo Jaramillo, expresidente de InterBolsa: Un juez de conocimiento de Bogotá realizará este martes la audiencia de certificación de aceptación de cargos dentro del proceso penal que se adelanta contra Rodrigo Jaramillo, expresidente de la comisionista de Bolsa Interbolsa. (Lea también: Cerebro del caso InterBolsa debe ser juzgado en Colombia, dice vicefiscal )

Argentina con urgencias enfrenta a Uruguay en clásico clave por la Copa América: Una Argentina con dudas y un Uruguay sin Luis Suárez pero victorioso en el debut chocan este martes en La Serena (norte) en un clásico con urgencias para los de Lionel Messi, tras su decepcionante arranque en la Copa América de Chile-2015.

Corte egipcia confirma pena de muerte contra Mursi: Un tribunal egipcio confirmó el martes la pena de muerte contra el derrocado expresidente islamista Mohamed Mursi por evadirse de prisión y por ataques contra la policía durante la revuelta de 2011.

Dos colombianos, capturados en Chile por portar credenciales falsas de la FIFA: Varios colombianos capturados en Chile por portar credenciales de prensa falsificadas. (Lea también: Desmantelan red internacional de narcotráfico. 8 colombianos entre los detenidos )

Mi papá estaba de acuerdo con los diálogos de paz: hijo del coronel Ruiz: Diego Ruiz Cangrejo, hijo del teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo, asesinado por la guerrilla de las Farc en una emboscada en zona rural de Córdoba, Nariño, contó en entrevista con Mañanas BLU que su padre siempre apoyó losdiálogos de paz, pero soñaba con que cada colombiano pusiera su “granito de arena”.

Así fue abatido alias ‘Libardo’, cabecilla del frente 28 de las Farc: El general Adelmo Fajardo, comandante de la Octava División del Ejército, reveló detalles de la muerte en combates de alias ‘Libardo’, comandante del frente 28 de las Farc.

Esto piensa la afición del Real Madrid sobre eventual venta de Cristiano Ronaldo: El diario deportivo AS de España reveló una encuesta en la que los aficionados merengues se manifestaron con respecto a si el Real Madrid debería vender a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

El hijo del coronel Ruiz y las víctimas nos dan lecciones de paz: Santos: En diálogo con Blu Radio, el presidente Juan Manuel Santos dijo que Diego Ruiz, hijo del coronel Alfredo Ruiz, al igual que las víctimas, "nos dan lecciones de paz".

Papa Francisco, dispuesto a colaborar en lo necesario del proceso de paz: Santos: En entrevista con Blu Radio desde Oslo, Noruega, el presidente Juan Manuel Santos habló sobre su encuentro con el papa Francisco durante su gira por Europa. (Lea también: El papa Francisco aún no tiene una fecha precisa de su visita a Colombia )

Santos no descarta eliminar superministerios que “generan cortocircuitos”: El presidente Juan Manuel Santos, desde Oslo, Noruega, abrió la puerta a un posible cambio o eliminación de los superministerios dentro de su Gobierno, pues estarían afectando la independencia de los Ministerios.

Un alemán murió víctima del virus del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente: Un alemán de 65 años falleció por el coronavirus MERS del que se había contagiado el pasado febrero durante un viaje a Arabia Saudí, anunciaron el martes las autoridades sanitarias alemanas.

Kevin Roldán ‘le saca el jugo’ a Piqué y ahora lo usa para promocionar su disco: Kevin Roldán promociona su nuevo disco con las declaraciones del jugadorGerard Piqué durante la celebración por la Liga de Campeones. (Lea también: “ Gracias a Kevin Roldán, contigo empezó tod o”: Piqué a los madridistas)

Incineran bus en vía que comunica Mesetas con San Juan de Arama en el Meta: Fue incinerado un bus de la empresa La Macarena en la vía que comunica aMesetas con San juan de Arama.

Farc lanzó tatucos contra Brigada 29 del Ejército: Dos tatucos fueron lanzados contra el centro de entrenamiento de la Brigada 29 del Ejército, que opera en el sector de El Bordo y el estrecho Patía, en el sur del departamento del Cauca.

Debate: ¿Realmente ya estamos en la etapa de posconflicto como afirmó Santos?: A propósito de la declaración del presidente Juan Manuel Santos durante el evento “The Oslo Forum Network of Mediators”, donde dijo que en la práctica el posconflicto en Colombia ya había comenzado, los panelistas de Mañanas BLU sentaron su posición con respecto a esta afirmación.

Cayó ‘El Grillo’, presunto responsable de atentado a acueducto en Huila: La novena brigada del Ejército reportó la captura de José Guillermo Valenciaalias ‘El Grillo’, cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo de la columna 'Teólifo Forero' de las Farc (Lea también: Así fue abatido alias ‘Libardo’, cabecilla del frente 28 de las Farc ).

Movilidad Medellín denunciará a implicados en caso de “ud. no sabe quién soy yo”: El secretario de Movilidad de Medellín, Ómar Hoyos, rechazó el comportamiento de Carlos Germán Bermúdez y su hija, Melisa Bermúdez, esta última acusada de agredir física y verbalmente a varios agentes de tránsito de la capital de Antioquia.

Empresario habría amenazado con cubiertos a tripulación de avión de Avianca: El agresor protagonista del bochornoso episodio fue identificado comoAlejandro Schmedling, importante empresario colombiano que viajaba en clase ejecutiva desde Madrid a Bogotá en la aerolínea Avianca.

No hay duda que será aprobada ley que evita salida masiva de presos: ponente: El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, le solicitó alCongreso de la República que apruebe de forma inmediata el proyecto de ley que busca regular la detención preventiva de los detenidos del país. (Lea también: Corte fija plazo para solucionar hacinamiento carcelario en el país )

Procuraduría formula reparos a integración de Comisión de la Verdad: La Procuraduría formuló una serie de reparos a integración de Comisión de la Verdad, cuya creación fue anunciada la semana pasada por los miembros de la mesa de negociación de La Habana.

Michelle Obama llega a Londres para promover su trabajo benéfico: La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, visitó este martes una escuela de niñas de un barrio modesto de Londres y las animó a estudiar, recordando que su infancia fue similar a la de ellas.

PetroTiger no tiene metida en su ADN la corrupción: vicepresidente ejecutivo: Daniel Lucio, el vicepresidente ejecutivo de PetroTiger, implicada en dádivas a empleados de Ecopetrol, habló en entrevista con Blu Radio sobre el caso, luego de que el presidente de la compañía en Colombia, Joseph Sigelman, se declarara culpable de los delitos que se le imputan.

Video: ¿Se burlaron Messi y Di María de Gerardo Martino?: En redes sociales circula un video en el que se ve a Lionel Messi y Ángel Di María riéndose a la salida del túnel de vestuarios durante el partido de Argentina y Paraguay que finalizó 2-2.

Dijin desmanteló red de piratas cibernéticos en Barranquilla: Ocho capturas dejó como resultado la operación ‘Ajover’ adelantada por la Dijinen la ciudad de Barranquilla, luego de develar la defraudación que por espacio de año y medio vulneró las finanzas de una empresa ubicada en la capital del departamento del Atlántico.

Fiscalía pedirá circular roja para sobrina de Francisco ‘Kiko’ Gómez: La Fiscalía General solicitará circular roja para Lisana Enríquez Gómez, sobrina del exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez.

Melisa Bermúdez no va a continuar sus prácticas con nosotros: Unisabaneta: El secretario general de Unisabaneta, Yesid Villarraga, habló en Mañanas BLUsobre el caso de Melisa Bermúdez, quien actualmente hace sus pasantías en la institución y está implicada en un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’ agrediendo física y verbalmente a varios agentes de tránsito de Medellín.

Denuncian que jardín de Cali maltrataba a niños encerrándolos y mojándolos: Padres de familia de varios niños que asisten a un jardín infantil del sur de Calidenuncian maltratos y agresiones contra los pequeños, por parte de los encargados del establecimiento educativo.

On Vacation se fortalece en Colombia: Pese a no ser muy conocida, la compañía On Vacation en silencio se está convirtiendo en una de las mayores cadenas prestadoras de servicio y comercializadora de paquetes turísticos. (Lea también: Ecopetrol vende un millón de barriles de crudo a surcoreana Hyundai Oilbank )

Fuerte caída de las acciones de Ecopetrol: Este martes, las acciones de Ecopetrol caían un 7 por ciento y se ubicaban a 1.655 pesos.