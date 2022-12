Programa completo Mañanas BLU 18 de junio de 2015

Dos heridos y unos 20 buses del SITP afectados tras celebración por partido: Dos menores de edad resultaron heridas luego de que un hombre realizara varios disparos al aire en la localidad Antonio Nariño, sur de Bogotá.

Papa lanza encíclica contra los "depredadores" del medioambiente: El papa Francisco lanza este jueves oficialmente en el Vaticano su encíclica sobre el medio ambiente en la que acusa sin rodeos a la política, a la tecnología y a las finanzas de depredar el medio ambiente y generar pobreza.

¡Una muralla! Carlos Sánchez, figura de Colombia en triunfo ante Brasil: El centrocampista colombiano Carlos Sánchez, uno de los jugadores más destacados de la victoria 1-0 ante Brasil este miércoles, recalcó que su equipo nunca dejó de creer en su potencial pese a la inesperada derrota anteVenezuela en su debut en el Grupo C de la Copa América-2015.

EE.UU. admite que debería haber actuado más rápido frente al EI en Irak: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, reconoció hoy que Estados Unidos no actuó lo suficientemente rápido para armar a las fuerzas iraquíes ante la amenaza de los yihadistas del Estado Islámico (EI).

Nueva aplicación de Facebook permite compartir fotos solo con quien usted quiera: Facebook anunció el lanzamiento de una nueva plataforma que permitirá compartir fotos solo con quien usted quiera.

Memes le sacan tarjeta roja a Neymar tras incidente en partido frente a Colombia: Al final del compromiso entre Colombia y Brasil, en el que la tricolor se impuso 1-0, se registró una gresca protagonizada por Neymar que dio para múltiples reacciones en redes sociales, la mayoría de ellas en rechazo a la actitud del jugador de la verdeamarela.

La Tierra cada vez más es un inmenso depósito de porquería, afirma el papa: El papa Francisco advirtió hoy de que "la Tierra cada vez más es un inmenso depósito de porquería", al resumir su opinión sobre el estado del planeta, contenida en la encíclica que publicó hoy.

"Todavía es posible un acuerdo" con Grecia: Merkel: La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró el jueves convencida de que "todavía es posible" un acuerdo entre Grecia y sus acreedores.

Santos evaluará en Florencia consecuencias de ataques de las Farc: El presidente Juan Manuel Santos analizará con la cúpula militar y los ministros de Defensa, saliente, Juan Carlos Pinzón y entrante, Luis Carlos Villegas, la situación de orden público que se registra en el país ante la escalada de lasFarc. (Lea también: Ecopetrol activó plan de contingencia en oleoducto Caño Limón-Coveñas )

Descartan que muerte de niño en Medellín haya sido por bala perdida: En hechos confusos, un menor de 12 años murió luego de recibir varios disparos durante el partido de Colombia frente Brasil en el sector La Capilla delbarrio Belén Rincón, Medellín.

Si Colombia no hubiera ganado no habrían asesinado niño en Medellín: Guatibonza: El director de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, lamentó que algunos colombianos no sepan celebrar un triunfo de la Selección, por lo que dijo que a veces lamenta que Colombia gane un partido.

Un pedacito de Colombia estaba en el estadio Monumental: Santiago de Chile amaneció este jueves con una temperatura de menos dos grados centígrados, con alerta ambiental y con expectativas de desórdenes, con bloqueos en nuevas marchas por el paro del sector educativo.

Empresarios argentinos envueltos en caso FIFA se entregaron a la justicia: Los empresarios Hugo y Mariano Jinkins, envueltos en el caso de los sobornos en FIFA denunciado por Estados Unidos y que se mantenían prófugos desde el 27 de mayo, se entregaron, informó este jueves el portal Infojus del ministerio de Justicia argentino. (Lea también: Interpol suspendió acuerdo de 20 millones de euros con la FIFA )

Publican foto de hombre que asesinó a nueve personas en iglesia de EE.UU.: Las autoridades revelaron una fotografía del joven blanco que mató a tiros a nueve personas este miércoles en una iglesia de la comunidad afroamericana de Charleston, en Carolina del Sur (sureste de Estados Unidos), antes de darse a la fuga.

Los 20 puntos más importantes de la encíclica "Laudato si": Estos son los 20 puntos mas importantes de la encíclica Laudato si, el primer texto solemne escrito íntegramente por el papa Francisco. El documento «verde», hecho público este jueves de manera oficial -la prensa italiana lo filtró hace unos días-, se centra en la protección del medio ambiente, critica elconsumismo y propone un cambio en el estilo de vida para frenar ladestrucción del planeta. (Lea también: La Tierra cada vez más es un inmenso depósito de porquería, afirma el papa )

Siete militares fueron capturados por el delito de desaparición forzada: Siete militares fueron capturados por miembros del CTI de la Fiscalía en el departamento de Antioquia, señalados por desaparición forzada. (Lea también: Red cobraba $20 millones por trámite para obtener pensiones ilegales: Ejército )

Colombia, el país más violento del continente, por encima de Venezuela y México: América Latina es en 2015 algo menos pacífica que el año pasado, con un aumento de las tensiones y la inestabilidad interna en algunos países, según revela el Índice Global de Paz (IGP).

Juez pide al Gobierno español extradición de miembro de ETA oculto en Venezuela: Un juez de la Audiencia Nacional de España, el máximo tribunal de justicia de ese país, le pidió al Gobierno español que reclame la extradición de un miembro de ETA que se esconde en Venezuela.

El escándalo de Melissa Bermúdez ya tiene hasta parodia musical: En redes sociales es sensación la parodia musical que realizó el humorista Caneca sobre el reciente escándalo que protagonizó Melissa Bermúdez, quien agredió física y verbalmente a varios policías en Medellín en un nuevo caso de "usted no sabe quién soy yo".

Vote aquí para que Cuadrado sea la portada del videojuego FIFA 2016: Si usted es fanático de los videojuegos y de la Selección Colombia seguro quiere que Juan Guillermo Cuadrado sea la portada del FIFA 16.

'Púdrase', alcalde de Londres insulta a taxista: El alcalde de Londres, Boris Johnson, protagonizó una riña con un taxista de la ciudad que gobierna. (Lea también: Político fue al baño y olvidó apagar el micrófono y los detalles se oyeron en TV )

Los daños en Tibú por atentado son irreparables: MinAmbiente: El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, condenó el atentado de este miércoles en Tibú, Norte de Santander, que ha ocasionado un gran desastre ambiental y al respecto dijo que los daños son irreparables.

Estados Unidos eliminará las grasas trans de alimentos: El consumo en alimentos con aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, no es seguro y este producto será retirado del mercado alimenticio en tres años, señaló este martes la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

Farc propone destinar 3 % del PIB para reparar víctimas por 10 años: Por medio de un comunicado entregado por parte de la delegación de laguerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, el grupo entrega una propuesta de 10 modificaciones al borrador conjunto del acuerdo sobre víctimas “que permita mostrar de manera práctica, al cierre del Ciclo 38”. (Lea también: Farc propone que víctimas del conflicto obtengan curules en el Congreso )

Fueron halladas por la Policía las cinco menores desaparecidas en Vaupés: En diálogo con BLU Radio, el coronel Luis Zuleta, comandante de la Policía en Vaupés, confirmó que fueron halladas las cinco niñas desaparecidas desde el 29 de mayo.

Fue extraditado a Venezuela presunto homicida de periodista de ese país: La Policía Nacional, a través de la oficina de Interpol Colombia entregó a las autoridades venezolanas al ciudadano Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, sobre quien pesa notificación roja por el delito de homicidio y fue capturado el pasado 11 de junio de 2015 en el país. (Lea también: Capturado en Barranquilla presunto homicida de periodista Adriana Urquiola )

¿Qué son las grasas trans, prohibidas en EE.UU. por ser una amenaza a la salud?: Luego de que la Agencia Alimentaria de Estados Unidos (FDA) anunciara que las grasas artificiales "trans" son una amenaza para la salud pública y prohibirá su uso de manera gradual en un período de tres años, la vocera del instituto,Gloria Sánchez, explicó los alcances de la decisión.

Siguen protestas en Ecuador y se convoca a movilización nacional: Las protestas vespertinas que a diario se convocaron desde la semana pasada en varias ciudades de Ecuador, continúan en Quito, aunque sectores obreros e indígenas llamaron a una movilización nacional contra el Gobierno para este jueves.

Este partido marca el arranque de la Selección para lo que viene: Carlos Valdés: El defensa Carlos Valdés dialogó con Mañanas BLU tras la histórica victoria de la Selección Colombia 1-0 ante Brasil por la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa América disputada en territorio chileno.

Alianza Verde propondrá crear Séptima Papeleta para refrendar acuerdos de paz: En medio de la rendición de cuentas del periodo legislativo de la Alianza Verde en el Congreso, los integrantes de esta colectividad propondrán que a través de un mecanismo similar a la Séptima Papeleta, los colombianos puedan refrendar en las elecciones del mes de octubre los acuerdos de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba.

El mes pasado fue el mayo más caluroso de la historia moderna: El mes pasado fue el mayo más caluroso de la historia moderna, marcando una preocupante tendencia de crecimiento de las temperaturas globales, dijeron científicos gubernamentales estadounidenses el jueves. (Lea también: Ya son más de mil los muertos por ola de calor en India )

