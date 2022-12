Programa completo Mañanas BLU 19 de junio de 2015

Batalla campal en supermercado de Venezuela por un pedazo de carne: Un video que circula en las redes sociales da cuenta de la crisis económica por la queatraviesa Venezuela.

Accidente de tránsito involucró 15 motociclistas en norte de Bogotá: Un accidente de tránsito que involucró 15 motociclistas se registró sobre la carrera 30 con calle 84 en el norte de Bogotá.

Farc atacó estación de Policía de La Esperanza, Nariño: Dos heridos, daños materiales en la estación de policía y algunas casas dejó un ataque de las Farc en el corregimiento de Policarpa, en el municipio de La Esperanza en Nariño

"Luego me llamas para pedirme perdón hijo de p…": Neymar a Zúñiga: La cadena española Canal + reveló un video en el que se logra ver cómoNeymar fue perdiendo la paciencia poco a poco en el partido que Brasil perdió 1-0 ante Colombia por la segunda jornada del grupo C en la Copa América. (Vea acá también: Memes le sacan tarjeta roja a Neymar tras incidente en partido frente a Colombia ).

Un herido con arma blanca dejó festejo por cumpleaños de Millonarios: Un joven de 22 años, identificado como Gustavo Huertas, fue agredido por la espalda por un sujeto que lo apuñaleó en cuatro oportunidades en medio de las celebraciones por el cumpleaños número 69 de Millonarios. (Lea también: Cuerpos hallados en cementera de Bogotá corresponden a hinchas de Millonarios )

Chile y Bolivia se miden por el liderato del Grupo A: Chile y Bolivia buscarán mañana el liderato del Grupo A en su último partido de la primera fase, un choque que la Roja encara en un ambiente convulso por la indisciplina de Arturo Vidal y que los bolivianos quieren aprovechar para dar una de las sorpresas de la Copa América.

Atenas envía mensaje de tranquilidad sobre los bancos griegos: El gobernador del Banco de Grecia (BDG, central) garantizó la estabilidad delsistema bancario griego tras una reunión con Euclide Tsakalotos, ministro coordinador del equipo negociador griego con los acreedores, indicó una fuente gubernamental en un comunicado.

Así están las cuentas del grupo de Colombia para clasificar a la siguiente ronda: Tras la victoria de Perú 1-0 ante Venezuela, el grupo C quedó totalmente emparejado ya que los 4 equipos suman 3 puntos e igual diferencia de gol en las dos jornadas que se han disputado hasta el momento. (Lea también: Con el 1-0 de Perú ante Venezuela, Colombia depende de sí misma para clasificar )

Alcaldía de Bogotá decide este viernes si habrá ley seca por partido de Colombia: La administración de Bogotá está estudiando implementar la Ley seca en algunas zonas de la ciudad tras los recientes hechos que se han presentado en medio de celebraciones por el triunfo de Colombia contra Brasil en la Copa América.

Concejal Miguel Uribe llamó a Petro “sinvergüenza”: El concejal Miguel Uribe armó una pelea en el Concejo de Bogotá por decirle “sinvergüenza” al alcalde Gustavo Petro. (Lea también: Distrito reconoce que no alcanzará a dejar adjudicada la licitación del metro )

Tarifas de SITP no subirán, dice Petro: El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo petro, aseguró que las tarifas para elSistema Integrado de Transporte Público, SITP, no subirán. (Lea también: Medellín, Cali y Barranquilla juntas no reciclan la cantidad de Bogotá: Distrito )

Polizón cayó desde avión en vuelo sobre azotea de centro comercial en Londres: Un hombre que viajaba como polizón en un vuelo de British Airways cayó sobre la azotea de un centro comercial en el barrio de Richmond, en el suroeste de Londres. (Lea también: Británica es detenida por masturbarse en pleno vuelo )

Nueve meses es suficiente para un acuerdo en 2 puntos que faltan: Navarro Wolff: El senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, uno de los que propuso una Séptima Papeleta en la que los colombianos voten si están de acuerdo o no con ponerle un plazo al proceso de paz, que sería del 9 de abril de 2016.

Atentado contra infraestructura deja sin luz a Puerto Concordia, Meta: Un atentado con explosivos dejó sin luz al municipio de Puerto Concordia, en el departamento del Meta. (Lea también: Buenaventura, en crisis tras 3 días de atentado de Farc a torre de energía )

Históricamente los plazos en la guerra han sido fatales: saliente MinDefensa: En su último día como ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón estuvo en entrevista con Blu Radio, en donde dio su punto de vista sobre la propuesta de la Alianza Verde de ponerle plazos al proceso de paz con una ‘Séptima Papeleta’.

Ataques de Farc son más visibles hoy por el contexto político: MinDefensa: El saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que las últimas acciones de las Farc se han hecho más visibles a “luz del contexto político que estamos viviendo del proceso de paz, de las expectativas y del llamado cese unilateral de las Farc". (Lea también: Históricamente los plazos en la guerra han sido fatales: saliente MinDefensa )

Debate: ¿Hay que ponerle plazos al proceso de paz?: Los panelistas de Mañanas BLU discutieron en la mesa acerca de la propuesta del senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, de convocar una figura similar a la ‘Séptima Papeleta’ en la que los colombianos voten si están de acuerdo o no con ponerle un plazo al proceso de paz, que sería del 9 de abril de 2016.

Desde punto de vista militar, Farc es mucho más débil de lo que era: MinDefensa: El saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en diálogo con Mañanas BLU aseguró que las Farc sufrieron un debilitamiento notorio teniendo como referencia el inicio de su periodo en el Ministerio. (Lea acá también: Ataques de Farc son más visibles hoy por el contexto político: MinDefensa ).

Concentración de Farc en zona solo es una de varias alternativas: Pinzón: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo en diálogo con BLU Radio que la concentración de las Farc en una zona, tal como lo propone el senadorÁlvaro Uribe y el Centro Democrático, sería solo una de varias alternativas en una eventual desmovilización del grupo guerrillero. (Lea también: Ataques de Farc son más visibles hoy por el contexto político: MinDefensa )

Se reanuda juicio contra exgobernador ‘Kiko’ Gómez, investigado por homicidio: Ante el juzgado octavo especializado de Bogotá, se reanudará este viernes el juicio en contra del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, señalado de ser el presunto determinador del homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, así como por el homicidio de Henry Ustáriz y su conductor Wilfrido Fonseca.

Proceso de paz, ataques de Farc y nuevo cargo en Washington: habla J. C. Pinzón: El saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en entrevista con Mañanas BLU, se refirió al proceso de paz, los ataques de las Farc y a su nuevo cargo en la embajada en Washington.

Detenidos presidentes de dos importantes empresas por el caso Petrobras: La Policía brasileña inició una nueva fase de la investigación sobre las corruptelas en la estatal Petrobras y detuvo a los presidentes de lasconstructoras Andrade Gutiérrez y Odebrecht, dos de las más importantes empresas del país.

Envían a la cárcel a la ‘Mata Hari’ de las Fuerzas Militares: Un juez de control de garantías envío a la cárcel a Ingrid Carvajalino, conocida como la ‘Mata Hari’ de las Fuerzas Militares.

Saliente MinDefensa defiende las cifras de seguridad entregadas por el Gobierno: El hasta este viernes ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió lascifras de seguridad entregadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos en materia de seguridad en el país durante los últimos años. (Lea también: Proceso de paz, ataques de Farc y nuevo cargo en Washington: habla J. C. Pinzón )

Capturan a presunto responsable de hacer varios disparos al aire en Soacha: Fue capturado el joven de 22 años, conocido como alias ‘El Boyacá’, quien sería el presunto responsable de la muerte de un menor de edad por una bala perdida, en medio de un enfrentamiento en el municipio de Soacha el pasado 8 de junio.

Me esforzaré para representar a todo el país: nuevo embajador en Washington: El saliente ministro de Defensa y nuevo embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, reveló cuál será su plan en el importante cargo diplomático, luego de estar cerca de cuatro años como jefe de la cartera de Defensa. (Lea también: Saliente MinDefensa defiende las cifras de seguridad entregadas por el Gobierno )

David Ospina saldría del Arsenal y este sería su nuevo equipo: El arquero de la selección Colombia David Ospina dejaría el Arsenal y su nuevo equipo sería el Fenerbahce turco.

Confirman que el goleador Fernando Uribe deja Millonarios: Blu Radio pudo confirmar que el Club Los Millonarios definió la salida del delantero Fernando Uribe del equipo.

Capturan en Tumaco a nueve presuntos guerrilleros de las Farc: La Fiscalía capturaró en Tumaco, Nariño, a nueve presuntos guerrilleros de lacolumna móvil Daniel Aldana de las Farc, entre ellos alias ‘Pupilo’, quien sería jefe de la quinta compañía de la columna.

Un patrullero muerto y otro herido deja ataque de las Farc en Lejanías, Meta: Un hostigamiento por parte de las Farc a una estación de Policía dejó un uniformado muerto, identificado como Alexis Sánchez Pulido, y otro más herido en el municipio de Lejanías, departamento del Meta.

Devolución de senadores fue una agresión a Brasil: María Corina Machado: La exdiputada venezolana María Corina Machado dijo que ya nada le sorprende, en referencia a la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de no permitir la entrada a 8 senadores brasileros que querían visitar a Leopoldo López.

Miles de viajeros a Estados Unidos, con problemas de visa por una falla técnica: Miles de viajeros pueden enfrentar frustrantes demoras para visitar Estados Unidos en las próximas semanas, incluyendo a colombianos, debido a una falla técnica que detuvo la tramitación de visados estadounidenses en todo el mundo. (Lea también: Esto es lo que necesita para visitar Europa tras la eliminación de visa Schengen )

Ruta del Sol II, entre los contratos que tiene Odebrecht en Colombia: ANI: El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, dijo que la captura de los empresarios Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, quienes presiden las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, respectivamente “es una noticia supremamente desafortunada y nos ilustra los grandes problemas de corrupción que hay en la industria de la construcción en Colombia y en todo el mundo”.

Me ratifico en que Petro es un sinvergüenza: Miguel Uribe: El concejal Miguel Uribe se ratificó en lo afirmado este jueves en el Concejo de Bogotá, cuando llamó al alcalde de Bogotá “Sinvergüenza” y dijo que a “Petro ya no le da vergüenza mentirle a los ciudadanos para desconocer los problemas de la sociedad”.

A la hora de predecir resultados en Copa América la imaginación no tiene límites: Las presentadoras venezolanas de 'La Noticia Al Desnudo' siguen causando sensación en redes sociales aprovechando el boom mediático que genera una competición tan importante como la Copa América que se disputa en Chile.

Carlos Bacca, cerca de ser nuevo jugador de la Roma, según medios italianos: De acuerdo al diario italiano La Gazetta dello Sport el delantero colombianoCarlos Bacca, que actualmente se encuentra disputando la Copa América en Chile, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Roma, donde milita también su compatriota Víctor Ibarbo. (Lea también: ¡Carlos Bacca, rey en el viejo continente! Sevilla campeón de la Europa League )

Revelador testimonio sería pieza clave en investigación sobre crimen de porrista: La Policía Metropolitana de Bogotá tiene en su poder un testimonio contundente y revelador que se convertiría en la pieza fundamental para dar con la captura de los responsables de la muerte de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle , asesinada en diciembre de 2013 en la localidadKennedy, occidente de Bogotá.

Investigan dos masacres que dejaron cinco muertos y dos heridos en Antioquia: Dos masacres se presentaron en el departamento de Antioquia dejando un saldo de cinco personas muertas y dos heridas.

En 2014, muertos por atentados en el mundo se incrementaron en 81 por ciento: El número de atentados terroristas en el mundo aumentó más de un tercio en 2014 respecto del año precedente, muriendo más de 32.700 personas, es decir un alza de 81% en relación con 2013, dijo el viernes el Departamento de Estado estadounidense.

Capturan mujer que pretendía sacar cocaína liquida en implantes mamarios: Se trata de una joven que venía desde Honduras y que pretendía desplazarse hasta Barcelona con estupefacientes en su cuerpo.

Operador de telefonía móvil Simple prepara su incursión en Colombia: La compañía de telefonía móvil chilena Simple prepara su incursión en el mercado colombiano. El nuevo operador funciona bajo el modelo OMV(Operador Móvil Virtual), que últimamente se ha convertido en una tendencia en este tipo de servicios.