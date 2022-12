Programa completo Mañanas BLU 22 de junio de 2015

Finaliza asalto al Parlamento afgano con muerte de siete talibanes atacantes: El asalto talibán contra el Parlamento afgano finalizó hoy con la muerte de siete insurgentes que perpetraron el ataque detonando varios explosivos y enfrentándose a tiros con las fuerzas de seguridad, en una acción que dejó al menos 18 civiles heridos, aunque ninguno entre los legisladores.

Publicidad

Diosdado Cabello se reunió en La Habana con Raúl Castro: El presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, se reunió ayer en La Habana con el presidente de Cuba, Raúl Castro, durante una visita de trabajo que ha cursado a la isla según informan hoy medios oficiales. (Lea también: Visité a Fidel Castro en Cuba, estuvimos hablando cuatro horas: Maduro )

Se registró un atentado contra patrullero de policía en noroccidente de Bogotá: Se registró un atentado contra un patrullero de la Policía en el noroccidente de Bogotá. Sobre las 10 de la noche, el uniformado salió de la estación de Usaquén rumbo a la localidad de Suba y, cuando guardaba su moto en el barrio La Campiña, varios sujetos lo abordaron y con un arma con silenciador le dispararon en reiteradas ocasiones.

Publicidad

La Fiscalía imputará cargos al abogado Víctor Pacheco por caso Fidupetrol: Ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al abogado Víctor Pacheco por presuntamente haberle entregado cerca de 500 millones de pesos al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, para que seleccionara una acción de tutela presentada por Fidupetrol S.A. en contra de un fallo que le ordenaba un millonario pago como indemnización. (Lea también: Fiscalía imputará cargos al abogado Víctor Pacheco por caso Fidupetrol )

Publicidad

Cafeteros lideran jornada de protesta del sector agrario contra Gobierno Santos: Varios sectores agrarios de Colombia harán una protesta contra el Gobiernodel presidente Juan Manuel Santos porque consideran que los tiene abandonados y no ha cumplido compromisos que permitieron levantarhuelgas pasadas.

Borracho protagoniza nuevo caso de “Ud. no sabe quién soy yo”: El joven, Kevin Alexander Bohórquez, que se identificó como periodista delCanal del Congreso.

Publicidad

Colombia agradece a Brasil la ‘ayudita’ en Copa América con memes: Colombia clasificó finalmente a los cuartos de final de la Copa América gracias a la victoria de Brasil frente a Venezuela. (Vea acá también: Los memes ‘atienden’ a Colombia y celebran clasificación con victoria de Brasil ).

Publicidad

Temblor de 4,9 grados sacudió a Santiago de Chile: Un temblor de 4,9 grados de magnitud sacudió hoy a Santiago y a la vecinaregión de O'Higgins, en el centro de Chile, sin ocasionar víctimas o daños de consideración, según dijeron las autoridades. (Lea también: Fuerte sismo sacudió la región de Antofagasta, norte de Chile )

Nueve heridos deja accidente en Cali: Un campero de servicio público se accidentó en el barrio San Antonio de laciudad de Cali, dejando como resultado nueve personas heridas.

Publicidad

Pese a declararse impedido, Petro trina sobre humedal La Conejera: El alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro emitió más de 90 trinos en su cuenta de Twitter pronunciándose sobre el proyecto que se desarrolla en el humedal La Conejera.

Publicidad

Este lunes, Luis Carlos Villegas asume como nuevo ministro de Defensa: Luis Carlos Villegas será presentado este lunes como nuevo ministro de Defensa por el presidente Juan Manuel Santos.

¿Colombia y Perú empataron para eliminar a Venezuela? Esto dijo Seijas: Luego del partido en el que Venezuela quedó eliminada de la Copa América, el volante de Santa Fe dio unas declaraciones en las que dijo que aunque no se puede confirmar que hubo arreglo en el partido Colombia-Perú para eliminar al combinado patriota. (Lea también: Con triunfo de Brasil, Colombia clasifica a cuartos y enfrentará a Argentina )

Publicidad

A. Garzón confirma que La U lo inscribirá como candidato a Alcaldía de Cali: A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Angelino Garzón confirmó que el Partido de La U lo inscribirá como candidato a la Alcaldía de Cali el próximo 25 de junio a las 9 de la mañana.

Publicidad

Decreto de Venezuela no tiene efectos para definir frontera: excanciller Reyes: El ex ministro de Relaciones Exteriores Camilo Reyes, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que el decreto emitido unilateralmente por el Gobierno de Venezuela no es una herramienta legal para definir una frontera con Colombia.

Usuarios captan vehículo ‘cazainfractores’ en Barranquilla ‘mal parqueado’: Una polémica se generó en Barranquilla luego de que usuarios captaron mal parqueado al carro ‘cazainfractores’ de la Secretaría de Movilidad.

Publicidad

Hay suficientes elementos para desvirtuar decreto de Venezuela: Fernando Araújo: El excanciller Fernando Araújo manifestó que la decisión de Venezuela de establecer por decreto los límites marítimos con Colombia “está dirigido a hacer ruido porque esa decisión no tiene la más mínima posibilidad de ser aceptada”.

Publicidad

Venezuela es claramente una dictadura: expresidente Andrés Pastrana: El expresidente de Colombia Andrés Pastrana concedió una entrevista al diario ABC de España, en donde reiteró sus denuncias de que el Gobierno de Venezuela se convirtió en “una dictadura”. (Lea también: Pastrana y Quiroga piden a Maduro trasladar a Ceballos con urgencia a hospital )

Vería muy bien ser candidato del santismo y del uribismo: Angelino Garzón: El expresidente Angelino Garzón dijo en Mañanas BLU que no le ve problema ser candidato del santismo y del uribismo al mismo tiempo a la Alcaldía de Cali.

Publicidad

Al mejor estilo de Kim Kardashian, Lady Gaga presume de su ‘derrier’ en redes: La reconocida cantante publicó en su cuenta de Instagram unas sensuales fotografías en las que deja ver su escultural cuerpo, al mejor estilo de Kim Kardashian.

Publicidad

Periodista argentino llama “banda de malparidos” a jugadores de Colombia: El periodista argentino Elio Rossi arremetió contra los jugadores colombianos a los que calificó como “una banda de malparidos” por supuestamente jugar fuerte contra Neymar en el partido que la tricolor venció 1-0 a Brasil. (Minuto 7:09).

Fiscalía investigará a viceprocuradora por presunta injerencia en caso Pretelt: La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, y 11 funcionarios más del Ministerio Público por presunta injerencia indebida en la investigación que se adelanta en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt por el caso Fidupetrol.

Publicidad

Eurogrupo sobre Grecia termina sin acuerdo; habrá nueva reunión esta semana: La reunión extraordinaria de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona ha terminado hoy sin un acuerdo con Grecia, pero las instituciones seguirán trabajando y el Eurogrupo se reunirá de nuevo esta semana. (Lea también: "Todavía es posible un acuerdo" con Grecia: Merkel )

Publicidad

Pedimos diplomáticamente a Venezuela arreglar coordenadas del decreto: canciller: La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y miembro de la delegación de paz del Gobierno en La Habana, María Ángela Holguín, se refirió desde Cuba sobre la nota de protesta enviada a Venezuela tras el decreto que define unilateralmente los límites fronterizos.

Farc dicen que comisionado de paz lesiona confianza del proceso: En un pronunciamiento, hecho al inicio de una nueva reunión del ciclo 38 de losdiálogos de paz de La Habana, las Farc rechazaron la declaración del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en la que califico de cínico la falta de compromiso de la guerrilla frente al tema de víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado. (Lea también: Farc son “cínicas” por pedir a Gobierno programas para desplazados: Jaramillo )

Publicidad

Autoridades analizan orden de ‘Timochenko’ de arreciar ataques: Las autoridades militares se encuentran realizando los informes de inteligencia para contrarrestar los posibles ataques que se harían efectivos por parte de la guerrilla de las Farc, después de que en un correo de alias ‘Timochenko’ ordenara ataques directos a " redes eléctricas, solo se debe actuar en aquellas que afecten zonas industriales y sean objetivo militar".

Publicidad

Esposa de ministro israelí se disculpa por polémica broma racista sobre Obama: La esposa del ministro del Interior israelí Silvan Shalom publicó este domingo una "broma inapropiada" respecto al presidente estadounidense Barack Obama en su cuenta en Twitter, para luego borrarla y disculparse.

Confiamos que hoy vuelva la luz a Nariño tras atentado de Farc: Gobernación: El gobernador de Nariño, Raúl Delgado confirmó en entrevista con Blu Radioque se espera que este lunes vuelva el servicio de energía, luego del atentado de la guerrilla contra la infraestructura eléctrica en el departamento de Nariño, que dejó sin luz a Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Magui Payán y Roberto Payán.

Publicidad

Decir que Gobierno abandonó a agricultores es injusto: MinAgricultura: En diálogo con Mañanas BLU, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se refirió a las protestas que adelantarán varios sectores agrarios del país contra el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos porque consideran que los tiene abandonados y no ha cumplido compromisos que permitieron levantar huelgas pasadas.

Publicidad

¿La mala mano? Su prometido la abandona y ella se ve ahora mejor que nunca: Después de que Tracy Kiss, una madre soltera de Inglaterra, se sometiera a una operación de implantarse siliconas, su prometido y padre de dos hijas, la abandonó a solo cinco días después de realizarse este procedimiento médico. (Lea también: ¡Qué angelito! Hijastra de Al Pacino, Camila Morrone, se une a Victoria’s Secret )

Delantera de Colombia lanzó duros ‘dardos’ contra la selección de Estados Unidos: La selección colombiana, después de hacer historia al clasificar a octavos de final, no se conforma e intentará avanzar a cuartos este lunes cuando se enfrente a la poderosa Estados Unidos, en el Commonwealth Stadium de Edmonton, en el Mundial de fútbol femenino de Canadá-2015. (Lea también: Colombia clasifica anticipadamente a octavos del Mundial de fútbol femenino )

Publicidad

Bernard Aronson, citado al Congreso de EE.UU para explicar proceso de paz: Bernard Aronson, designado mediador de Estados Unidos en la negociación del Gobierno y las Farc, fue citado por el Partido Republicano para que explique lo que sucede en los diálogos de paz.

Publicidad

Los bancos, los grandes beneficiados de las regalías: El portal Las2Orillas publicó este lunes un informe en que indica que los bancos son los principales beneficiarios de las regalías del país.

Ecopetrol inicia este lunes pago de dividendos a accionistas minoritarios: A partir de este lunes la petrolera estatal Ecopetrol iniciará el giro de más de 629 mil millones de pesos para pagar a sus 392 mil accionistas los dividendos correspondientes a las utilidades de la actividad del año 2014.

Publicidad

Investigados de InterBolsa no son presos VIP: Inpec: Vicente Ostos, director regional del Inpec, negó que los investigados por el escándalo de InterBolsa sean presos VIP en la cárcel La Picota de Bogotá, tal como lo afirma un artículo de la revista Semana. (Lea también: Fiscalía citó a juicio a Alessandro Corridori por descalabro de InterBolsa )

Publicidad

¿Cuál es el cosmético más vendido en Colombia?: El esmalte de uñas se ha convertido en uno de los segmentos de más alto movimiento en los últimos años que representan cifras altas.