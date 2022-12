Programa completo Mañanas BLU 24 de abril de 2015

Así reaccionan los hombres cuando una desconocida les pide sexo: Es muy viral el video de un experimento social que buscaba mostrar la reacción de los hombres en la calle al recibir una propuesta indecente por parte de una mujer.

Publicidad

Capturan en Bogotá a hombre que tenía circular roja de Interpol: La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre, en la localidad de Kennedy, que tiene circular roja de Interpol por los delitos de homicidio, narcotráfico y concierto para delinquir.

Al menos 115 niños muertos en Yemen desde el 26 marzo, según Unicef: Al menos 115 niños murieron en Yemen desde que comenzó la campaña aérea lanzada el 26 de marzo por Arabia Saudita contra los rebeldes chiitas, anunció este viernes el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Lea también: Al menos 540 muertos y 1.700 heridos desde el 19 de marzo en Yemen

Publicidad

Chile mantiene estado excepción y catástrofe en zona del Calbuco: El Gobierno mantuvo esta noche el estado de excepción y de catástrofe en las comunas aledañas al volcán Calbuco, en el sur de Chile, tras las dos erupciones registradas en las últimas horas que obligaron a la evacuación de 4.433 personas.

Publicidad

Así se jugarán las semifinales de la Liga de Campeones y Liga Europa: Barcelona-Bayern Múnich y Juventus-Real Madrid son los cruces de semifinales de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza).

Policía fue asesinado a dos calles de un CAI en el oriente de Bogotá: A las 7 de la noche, el patrullero Mauricio Alejandro Marín Hurtado, salía de la embajada de Estados Unidos en donde prestaba sus servicios desde hace varios meses.

Publicidad

Polémica por reportaje sobre cirugías plásticas en adolescentes en Medellín: Bellezas “Beauties”, así se titula el más reciente trabajo de la fotógrafa colombiana Manuela Henao Restrepo quien actualmente vive en Londres, pero quien desde muy pequeña se fue a vivir con sus padres a España.

Publicidad

Gobierno hará seguimiento a inversiones y programas desde Cali: El Gobierno Nacional hará seguimiento, este viernes 24 y el sábado 25 de abril, a las inversiones y programas que adelanta en Cali y los municipios de su Área Metropolitana.

Venezuela crea sistema de registro para acceder a medicamentos: El Gobierno de Venezuela lanzó este jueves el Sistema Integrado de Acceso a Medicamentos (Siamed), con el cual según el ministro para la Salud, Henry Ventura, permitirá que los medicamentos se distribuyan de manera equitativa.

Publicidad

Fiscalía italiana dice que Al Qaeda intentó atacar al Vaticano en 2010: La Fiscalía de Cagliari (en la isla italiana de Cerdeña), que ha conducido las investigaciones para desmantelar una red en Italia de la organización terrorista Al Qaeda, explicó que en sus pesquisas encontraron "señales de la preparación de un posible atentado en el Vaticano en 2010".

Publicidad

¡Impresionante! Turista grabó primer estallido del volcán Calbuco: En video quedó registrada la erupción del volcán Calbuco al sur, ubicado a 30 kilómetros de centros de amplia concentración demográfica.

Todos los que chiflaron a Uribe son alumnos de Los Andes: organizador del foro: Santiago Cortez, organizador del evento Taller de Liderazgo, en donde participó el expresidente Álvaro Uribe a la Universidad de los Andes, aseguró que todos los que participaron en los abucheos al senador son estudiantes.

Publicidad

Rechifla a Uribe se dio por el secretismo del evento: estudiante de UniAndes: Daniel Quiñones, uno de los estudiantes que participó en la rechifla de este jueves en la Universidad de Los Andes, dijo que él fue la única voz disidente dentro del panel que se presentó en el claustro universitario y dijo que esto no se hubiese evitado si evento se hubiera institucionalizado. Lea también: Todos los que chiflaron a Uribe son alumnos de Los Andes: organizador del foro

Publicidad

¿Qué pasa si no paga la multa por colarse en TransMilenio?: El coronel Jaidiver Restrepo, comandante de la Policía en TransMilenio, lamentó que desde el lunes hasta hoy viernes van 490 sancionados por colarse en el sistema, además de tres casos de intolerancia que terminaron en la muerte de tres personas.

Tensión en Consejo de Estado ad portas de decidir sobre continuidad de Ordóñez: Crece la tensión la tensión en el Consejo de Estado ad portas de decidir sobre la continuidad de Alejandro Ordóñez como procurador general de la Nación.

Publicidad

Reforma del equilibrio de poderes es inoportuna: magistrado Marco A. Velilla: El magistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla aseguró que el estudio de la reforma al equilibrio de poderes en el Congreso no es adecuado en este momento.

Publicidad

Órdenes de captura contra miembros de FF.MM por desfalco al sistema de salud: La Fiscalía emitió 34 órdenes de captura contra varias personas, entre las se encuentran civiles y militares, por desfalcar el sistema de salud de las fuerzas armadas, por más de 312 mil millones de pesos.

Dictamen médico definirá si juez que otorgó libertad a Kiko Gómez viaja a Bogotá: Personal del CTI vigila las afueras de la Clínica Jaller en donde se encuentra el juez 22, capturado en las últimas horas por conceder libertad al exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.

Publicidad

Me trataron peor que a un delincuente: Luis Suárez sobre su salida del Mundial: En entrevista con el Canal 10 de Uruguay, el delantero Luis Suárez dijo que tras el mordisco a Giorgio Chiellini lo trataron como si fuera un delincuente.

Publicidad

Aumenta número de cirugías plásticas a menores de edad en Colombia: Luz María Triana, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y reconstructiva, dijo que en Colombia está aumentando el número de cirugías plásticas en menores de edad en Colombia y por lo tanto sí es necesaria una regulación en la materia.

Así funcionan los baños “neutrales” de la Casa Blanca: El Gobierno de los Estados Unidos intenta combatir la discriminación entre población heterosexual, homosexual, bisexual y transexual, implementandobaños ‘unisex’ en uno de los edificios del complejo de la Casa Blanca.

Publicidad

Alcaldía de Medellín no descarta responder a The Guardian por polémico reportaje: Paula Tamayo, secretaria de la Mujer de la Secretaría de Medellín, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que evaluarán con el área de comunicaciones de la Alcaldía si envían un mensaje de respuesta al periódico The Guardian, tras el polémico artículo ‘Liposucción adolescente y piñatas voluptuosas: la narcoestética en Colombia’. Lea también: Polémica por reportaje sobre cirugías plásticas en adolescentes en Medellín

Publicidad

Otros 57 colombianos fueron deportados de Venezuela: 57 ciudadanos colombianos deportados y 2 expulsados desde Venezuela, fueron recibidos por el viceministro de asuntos multilaterales del ministerio de relaciones exteriores; Francisco Javier Echeverry, y el director general (e) deMigración Colombia; Christian Krüger Sarmiento, en el Puesto de Control Migratorio Terrestre del CENAF de Villa del Rosario en Norte Santander.

General Rodolfo Palomino defendió el uso de las Taser: Frente a la polémica que se ha originado en torno al uso de las armas de electrochoques o Taser, el director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino,aseguró que no se puede concebir la idea de que estas sean causales de tortura pues a su juicio es preferible un policía con un arma no letal que un ciudadano con un arma de fuego.

Publicidad

Red cobraba $20 millones por trámite para obtener pensiones ilegales: Ejército: A través de un comunicado, el Ejército reveló que luego de recibir denunciassobre presuntas irregularidades en la obtención de conceptos médicos y juntas médicas en el servicio de salud para los miembros del Ejército Nacional, en 2013 esta Fuerza, con el apoyo de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación,desarrolló una operación denominada ‘Honor’, que arrojó la neutralización de dos redes que cobraban, ilegalmente, pensiones de invalidez a las que no se tenía derecho por parte de algunos miembros del Ejército Nacional. (Vea también: Órdenes de captura contra miembros de FF.MM por desfalco al sistema de salud )

Publicidad

Fiscal confirma que Gobierno busca poderes especiales para Santos en tema de paz: En entrevista exclusiva con Blu Radio desde la Universidad de Harvard, donde hace una ponencia sobre la justicia transicional, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó que el Gobierno está buscando poderes especiales para que el presidente Juan Manuel Santos pueda tomar decisiones decisivas en torno al proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana, Cuba. Lea también: Gobierno y Farc deben mantener las negociaciones de paz: fiscal Montealegre

¡Y sin cirugía! Jen Selter le dará motivos para que se apunte al gimnasio: Jen Selter tiene tan solo 21 años y es considerada por muchos como ‘ La Reina de Instagram ’, sobre todo por la proeza de mantener su cuerpo y estado físico con un trabajo a base de ejercicio.

Publicidad

Combates causan desplazamiento de más de 150 personas en Angostura, Antioquia: Combates entre el Ejército y las Farc han causado el desplazamiento de más de 150 personas en el municipio de Angostura, Antioquia, según reportó la Defensoría del Pueblo.

Publicidad

"Grey's Anatomy" fue víctima del mayor 'spoiler' de la televisión de EE.UU.: El reparto anticipado de algunos ejemplares de la revista Entertainment Weekly reveló uno de los secretos mejor guardados de la undécima temporada de la serie 'Grey's Anatomy', la salida del actor Patrick Dempsey, coprotagonista junto con Ellen Pompeo.

En la primera semana de mayo, Peñalosa lanzaría su campaña a la Alcaldía: En la primera semana de mayo, Enrique Peñalosa lanzaría su campaña a la Alcaldía de Bogotá, según reveló el periodista Felipe Zuleta. Lea también: Enrique Peñalosa quedaría inhabilitado para ser candidato por doble militancia

Publicidad

Destituyen e inhabilitan a funcionario del Distrito por usar títulos falsos: Se trata de José Clemente Pérez Rojas, funcionario del Instituto Distrital de Turismo, quien se posesionó con papeles falsos y tiene una condena por hurto, según las mismas denuncias hechas por parte de la directora Tatiana Piñeros.

Publicidad

Barco encallado en San Andrés ha generado afectaciones en corales: MinAmbiente: El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, reveló que desde que el barco Panameño se encalló en la isla de San Andrés, las autoridades han trabajado diariamente en la remoción del material que transportaba así como del ACPM que tenía, para evitar daños irreparables en la reserva del Sea Flower, debido a que ya hay algunos corales afectados.