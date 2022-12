Programa completo Mañanas BLU 25 de marzo de 2014

Mujer se hizo pasar por hombre durante 43 años para trabajar por su familia: Es muy viral la historia de una mujer egipcia se hizo pasar por hombre durante 43 años para poder trabajar y así mantener a su familia.

Publicidad

Avión con fallo en un motor aterrizó con éxito en San Petersburgo: El Boeing-737 con unas 80 personas a bordo procedente de Moscú y que había pedido aterrizar de emergencia en San Petersburgo por un fallo en un motor ha tomado tierra sin contratiempos, señalaron fuentes del servicio de emergencia del aeropuerto.

Caja negra hallada en el lugar del accidente de avión en Francia está dañada: La caja negra hallada en el lugar donde se estrelló el avión Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings contiene las conversaciones de los pilotos, pero aunque está dañada puede ser analizada, indicó a la AFP una fuente cercana a la investigación.

Publicidad

Maduro acusa a Felipe González de apoyar un golpe de Estado contra Venezuela: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy al expresidente de Gobierno español Felipe González de respaldar un supuesto golpe en su contra y de estar tras una campaña de "guerra psicológica" con la idea de perturbar la paz del país junto al publicista venezolano Juan José Rendón.

Publicidad

Ministro ruso Serguéi Lavrov respaldó las negociaciones de paz en Colombia: La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, acordaron hoy en Bogotá trabajar por la mejora de las relaciones comerciales bilaterales, en una reunión en la que el jefe de la diplomacia de Moscú expresó su apoyo al proceso de paz del país andino.

Santa fe superó 3-1 a Medellín y se trepa al segundo lugar del torneo: El equipo capitalino se puso al día en la liga local y venció 3-1 Independiente Medellín que le permitió llegar a 20 puntos y alcanzar la segunda ubicación del torneo.

Publicidad

Suspenden labores de búsqueda de los restos del avión accidentado en Francia: Las autoridades francesas descartan "casi por completo" poder recuperar hoy cuerpos de los fallecidos en el accidente del avión que se estrelló ayer en los Alpes franceses y dan prioridad a obtener información sobre las causas del accidente.

Publicidad

Obama anuncia públicamente su desacuerdo de fondo con Netanyahu: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el martes que su discrepancia con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre cómo alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente era de fondo pero no personal.

¡Impresionante golazo de taco desde fuera del área!: El golazo lo anotó Botond Birtaland en un partido por la segunda división del fútbol de Hungría entre el Bekecscaba y el Gyrmót.

Publicidad

"Colombia lo quiere ver": Iván Ramiro Córdoba invita al papa a visitar el país: El exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba saludó hoy al papa Francisco a quien le dijo que "Colombia le quiere ver", un juego de palabras que une el deseo de que el pontífice visite su país y el nombre de su fundación.

Publicidad

Elección de magistrados de C. Constitucional no será a puerta cerrada: Gobierno: El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo en Mañanas BLU que la designación de magistrados de la Corte Constitucional no se volverá a hacer a puerta cerrada, en el marco de la cruzada que anunció el presidente Juan Manuel Santos para superar la crisis en la Justicia.

Quedaremos satisfechos cuando efectúen lo anunciado: Excelencia en la Justicia: La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, celebró que el presidente Juan Manuel Santos acogiera varias de las propuestas que hizo el conglomerado de instituciones judiciales para mejorar esa rama del poder.

Publicidad

Ministerio de Educación celebra el Día de la Excelencia Educativa: El Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional lanzarán en todos los jardines y colegios públicos y privados del país una serie de estrategias para promover el alcance de niveles óptimos en la educación colombiana.

Publicidad

Usuarios dicen que doble sentido sobre la Carrera 11 aumentó trancones en Bogotá: Aunque sobre la Carrera 11 hacia el norte, en Bogotá, la movilidad fluye mejor luego de la implementación del doble sentido, hacia el sur los trancones han aumentado durante los dos primeros días de ejecución de la medida. (Vea también: Inicia carril preferencial para SITP en carrera 15 y doble sentido en carrera 11 )

James cumple su última etapa de recuperación en una sesión junto al Castilla: El colombiano James Rodríguez continuó con su recuperación y puesta a punto para su próxima reaparición con una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la que los pocos jugadores que tiene a su disposición Carlo Ancelotti trabajaron junto a los componentes del Real Madrid Castilla.

Publicidad

¿Por qué Colombia celebra el Día de la Excelencia Educativa?: La ministra de Educación, Gina Parody, dijo que el Día de la Excelencia Educativa, que se celebra este miércoles en los colegios del país, busca mejorar los índices de la educación media en el país.

Publicidad

Las curvas de esta conductora mexicana son comparadas con las de Kim Kardashian: Diferentes medios del mundo comparan a la mexicana Jimena Sánchez, quien es conductora de un programa deportivo en la cadena Fox Sports, con la estrella estadounidense Kim Kardashian.

Promedio de educación primaria en Colombia es de 5.1; secundaria 4.9 y media 5.5: Según cifras del Ministerio de Educación, el promedio de educación primaria en Colombia es de 5.1; de secundaria 4.9 y media 5.5

Publicidad

Aumenta el tráfico ilegal de leche materna por Internet en Inglaterra: Ante la reciente creencia de que los deportistas aumentan su rendimiento en Inglaterra bebiéndola, denuncian el tráfico ilegal de leche materna por Internet.

Publicidad

Las razones de Fecode para rechazar el 'Día E', creado por MinEducación: El directivo de Fecode, Carlos Rivas, explicó en entrevista con Mañanas BLU las razones por las cuales se oponen al Día de la Excelencia Educativa, llamado ‘Día E’.

No jugamos al mismo nivel del Mundial, pero somos optimistas: Pékerman: El técnico José Néstor Pékerman, en rueda de prensa previo al partido ante Bahréin, dijo que todavía no se ha alcanzado al nivel que se tenía en el mundial, pero se puede preparar para lo que viene.

Publicidad

El transporte aéreo sigue siendo el más seguro que existe: piloto comercial: El piloto de aerolíneas comerciales en Europa y director de relaciones institucionales del Sindicato de Pilotos de España, comandante Eduardo Cadena, aseguró que el accidente de A320 de la compañía alemana Germanwings ocurrido el martes en los Alpes franceses representa una tragedia para la aviación, pero no disminuye la credibilidad en la misma.

Publicidad

Hollande, Rajoy y Merkel llegaron en la zona donde cayó avión en Francia: François Hollande, Mariano Rajoy y Angela Merkel, llegaron el miércoles a Seyne, en la zona de los Alpes franceses en la que se produjo la catástrofe del vuelo Barcelona-Dusseldorf de Germanwings.

Capturan a 11 traficantes de drogas sintéticas en Bogotá: Agentes del CTI de la Fiscalía desmantelaron una red dedicada al microtráfico, especialmente al comercio de drogas sintéticas, la nueva amenaza de los jóvenes.

Publicidad

Crisis judicial solo se resuelve con una Asamblea Nacional Constituyente: Farc: El vocero de las Farc en La Habana, Cuba, Luis Antonio Lozada Gallo alias ‘Carlos Alberto Lozada’ se refirió a la propuesta del presidente Juan Manuel Santos para reformar la justicia.

Publicidad

Investigan tuits ofensivos contra victimas catalanas de accidente aéreo: El ministro de Interior de España, Jorge Fernández Díaz, ordenó a las Fuerzas de Seguridad del Estado que investiguen el origen y a los autores de los comentarios ofensivos que se publicaron en redes sociales contra las victimas catalanas del accidente aéreo de Germanwings.

La chilena Carla Guelfenbein ganó Premio Alfaguara de Novela 2015: La escritora chilena Carla Guelfenbein ganó hoy por unanimidad el Premio Alfaguara de novela -dotado con 175.000 dólares- por "Contigo en la distancia", una obra de suspense literario en la que la autora reflexiona sobre la mentira y la verdad, el talento y la mediocridad, el éxito y el fracaso.

Publicidad

Buscamos que en Código Civil se establezca que animales también sienten: Losada: El representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Losada, quien lidera el proyecto de ley 087 contra el maltrato animal, que fue aprobado el pasado martes 24 de marzo en primer debate, explicó en entrevista con Mañanas BLUla finalidad de la iniciativa.

Publicidad

Heinz y Kraft crean el quinto mayor grupo de alimentación del mundo: La empresa H.J. Heinz, propiedad de la firma brasileña 3G Capital, y el grupo Kraft Foods, anunciaron hoy un acuerdo de fusión con el que crearán el quinto mayor grupo de alimentación y bebidas del mundo y el tercero de Norteamérica.

Puma Energy llega a Colombia: Energy, la compañía global de energía que se especializa en almacenaje y comercialización de productos derivados del petróleo, adquirió el 100% de las acciones de Save Combustibles, SAS, la compra incluye todos sus activos, así como sus facilidades de venta y distribución.