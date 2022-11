Programa completo Mañanas BLU 28 de enero de 2015

Cumbre de la CELAC impulsará lucha contra la pobreza y acercamiento Cuba-EE.UU: Los gobernantes de América Latina y el Caribe inician este miércoles en Costa Rica una cumbre donde impulsarán acciones contra la pobreza y animarán al presidente Barack Obama a acelerar el fin del embargo en la normalización de relaciones con Cuba.

Supersalud ordena intervención de Golden Group EPS: El superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPS GOLDEN GROUP S.A.

Video: A reina de belleza se le cae el brasier en pleno desfile: El hecho se presentó en el concurso en la que se elegiría a la representante de California en el Miss USA.

¡Amigo fiel! Perro se lanza al agua a salvar a su dueño: El video de un perro que se lanza al agua para salvar a su dueño que finge ahogarse, es muy viral en internet.

Por condiciones climáticas, avión de Santos no pudo aterrizar en Bogotá: Por condiciones climáticas, el avión del presidente Juan Manuel Santos no pudo aterrizar en el aeropuerto Eldorado de Bogotá.

Inicia en Bucaramanga la feria de marroquinería más grande del país: Los empresarios del calzado y marroquinería y los insumos para fabricación de zapatos de Santander esperan que en esta versión se logren negociar unos cinco millones de pares de zapatos.

Corte Constitucional discute hoy adopción por parte de homosexuales: La Corte Constitucional podría definir hoy si las parejas del mismo sexo pueden o no adoptar niños, un tema que ha levantado amores y odios en el país.

Estados Unidos no puede “confirmar ni negar” nexos de Cabello con narcotráfico: Un alto funcionario estadounidense dijo hoy que las alegaciones de un diario sobre los presuntos lazos con el narcotráfico del presidente del poder legislativo venezolano, Diosdado Cabello, son "consistentes" con el análisis de Washington sobre la penetración de los carteles en Venezuela.

Nicolás Maduro rechaza "campaña de la ultraderecha internacional" contra Cabello: El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, rechazó hoy lo que denominó una "campaña de la derecha internacional" contra el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, quien, según aseguró hoy un diario español, estaría siendo investigado en EE.UU. por supuestos lazos con el narcotráfico.

Los niños tienen derecho a una familia; no importa el tipo: demandante: Sergio Estrada, director de la clínica jurídica de Derecho en la Universidad de Medellín y demandante en el tema de las parejas homosexuales que buscan adopción, dijo en BLU Radio que los niños tienen derecho fundamental de tener una familia, “tal como lo consagra la Constitución”, aunque aclaró que la misma Carta Política no afirma qué tipo de familia.

Ingreso de desmovilizados a policía rural no afectaría FF.MM: MinInterior: Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, habló en Mañanas BLU sobre la carta del procurador Alejandro Ordóñez al presidente Juan Manuel Santos en la que le pidió al primer mandatario que se “serene”, asegurando que “el tono no es apropiado pero su opinión en esto no es nada nuevo”.

Advertencia sobre Cartagena no fue amenaza, fue una invitación: Roy Barreras: Roy Barreras, senador del Partido de La U, aclaró en Mañanas BLU que sus declaraciones sobre Cartagena no son una amenaza para los electores y que por el contrario fue una invitación a saber elegir.

Luis Alfonso Hoyos no asistió a interrogatorio en la Fiscalía: Esperando se quedaron en la Fiscalía a Luis Alfonso Hoyos, exconsejero espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, quien estaba citado para ampliar interrogatorio en torno al escándalo del hacker Andrés Fernando Sepúlveda.

Acusación de narcotráfico es una infamia: Diosdado Cabello: En entrevista exclusiva con BLU Radio, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que las acusaciones de narcotráfico que cursarían en su contra en Estados Unidos, no son más que una persecución.

Permanece bloqueada la vía La Línea tras accidente que dejó dos personas muertas: El bloqueo de la vía La Línea en ambos sentidos se provocó por el volcamiento de una tractomula que viajaba entre Bogotá y el Valle del Cauca con una carga de arroz.

Dos partidos de sanción a Cristiano Ronaldo por su expulsión en Córdoba: El Comité de Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con dos partidos a Cristiano Ronaldo por su acción sobre el brasileño del Córdoba Edimar, en el minuto 83 del partido de la última jornada de Liga, según ha confirmado el Real Madrid.

¡La reina del Super Bowl! La periodista que causó revuelo entre los deportistas: La modelo y periodista Inés Sainz causó revuelo en el ‘Media day’, día en que los jugadores de los equipos que disputarán el Super Bowl (Seahawks y Patriots) este domingo, rinden conferencias de prensa de cara a lo que será el encuentro que entregará el nuevo campeón del fútbol americano.

La idoneidad para adoptar no tiene que ver con la orientación sexual: ICBF: Eduardo Franco, subdirector de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estuvo en Mañanas BLU para hablar sobre la posibilidad de adopción por parte de las parejas del mismo sexo asegurando que “se hizo una investigación cuyos resultados se entregaron a la Corte Constitucional”.

Camila Abuabara salió de cuidados intensivos: La joven Camila Abuabara ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos, según revelaron sus familiares quienes confirman que el trasplante de médula ósea que le fue practicado en la Clínica Las Américas de Medellín, fue exitoso.

“No había luz al final del túnel”: MinTransporte sobre obras en La Línea: La ministra de Transporte, Natalia Abella, explicó que el Gobierno decidió dar por terminado el contrato de las obras del túnel de La Línea se dio “porque no había luz al final del túnel”.

Estos son los 10 clubes con más socios en el mundo: El portal brasileño Estado do Sao Paulo publicó la lista de los diez clubes de fútbol que tienen más socios en el mundo.

Luis Figo anuncia que será candidato a presidir la Fifa: El legendario futbolista portugués Luís Figo anunció hoy su intención de presentarse a la presidencia de la FIFA en las elecciones del 28 y 29 de mayo en Zúrich (Suiza).

Jorge Arturo Moreno sería uno de los 'cerebros' del cartel de empresas de seguridad: Jorge Arturo Moreno Ojeda es el nombre entre una lista de por lo menos 25 personas que aparece con más reseñas en las investigaciones que siguieron los detectives del CTI de la Fiscalía a esta red de la contratación de empresas de seguridad que fue desmantelada por las autoridades.

Gobierno desmiente amenazas de Roy Barreras para que voten por Unidad Nacional: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió en BLU Radio la inversión en las regiones de Colombia que ha hecho el Gobierno Nacional, independientemente de qué partido sean los alcaldes y gobernadores.

Empresas de alimentos para mascotas buscan consolidar mercado en Colombia: Cuatro empresas de alimentos para mascotas buscan consolidar mercado en Colombia, en donde este negocio mueve anualmente unos 850 mil millones de pesos.