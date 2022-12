Programa completo Mañanas BLU 6 de julio de 2015

Ministro de Finanzas griego renuncia tras el no del referendo: El ministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis dimitió el lunes en lo que parece ser una concesión del primer ministro, Alexis Tsipras, a los acreedores internacionales de Grecia, tras la clara victoria del "No" en el referéndum del domingo.

Video: El ‘buen samaritano’ del SITP: En tiempos de abusos e irrespetos a la autoridad, de ataques de ira, egoísmos y otras violaciones a la convivencia ciudadana registradas diariamente, conviene encontrar un espacio para aplaudir las buenas acciones, que parecen tan escasas.

Explosión con granada al sur de Bogotá deja daños en viviendas: Según testigos, dos hombres en moto lanzaron explosivos contra una vivienda ubicada en la calle 16 sur con carrera 46, en el barrio Marco Fidel Suárez ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Uribismo dio acuerdo "de amigotes" a paramilitares: Gina Parody: La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno con las Farc son más complicadas que las que hizo el expresidente Álvaro Uribe con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) porque aquel fue "un acuerdo de amigotes" (Lea también: MinEducación exige a Farc no utilizar escuelas como trincheras de guerra ).

Declarar un cese bilateral sería otra claudicación del Estado de derecho: Uribe: El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la posibilidad que planteó el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz en La Habana, Humberto De la Calle, de declarar un cese al fuego bilateral para firmar la paz, asegurando que sería una “claudicación del Estado de derecho” y se estaría igualando las labores que realizan las fuerzas armadas con el narcoterrorismo. (Lea también: Gobierno Nacional no descarta anticipar el cese al fuego bilateral: De la Calle )

Estados Unidos goleó a Japón y ganó Copa Mundial femenina de fútbol: Con tres goles de su capitana Carli Lloyd, la selección de Estados Unidos goleó 5-2 a su par de Japón y conquistó la Copa Mundial de fútbol femenino Canadá-2015, en la final jugada la tarde del domingo en el estadio BC Place de Vancouver.

Maduro considera un "paso histórico" victoria del "No" en Grecia: El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo este domingo que considera "un paso histórico" la victoria del "No" en el referéndum sobre la aprobación de las medidas de reformas de austeridad propuestas por acreedores a Grecia, país inmerso en una crisis financiera (Lea también: Ministro de Finanzas griego tras el no del referendo ).

Piden quitar bandera confederada en Capitolio de Carolina del Sur: Cientos de personas se congregaron este domingo en las escaleras delCapitolio en Columbia, capital de Carolina del Sur (EE.UU.), para demandar a los legisladores que retiren la bandera confederada del edificio legislativo.

Declaraciones de fiscal son "intimidatorias": FLIP: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó de "intimidatorias" las declaraciones del fiscal general de Colombia, quien dijo que quienes entreguen materiales de prueba de una investigación a personas diferentes de lasautoridades, pueden incurrir en conductas punibles.

Corte admite demanda por atención en salud de víctimas de violencia sexual: Este lunes se conoció que la Corte Constitucional admitió una demanda interpuesta por cinco organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres que buscan dar un paso para resolver el grave problema al que se enfrentan las víctimas de violencia sexual en Colombia, derivado de la falta de atención en salud.

Alcaldía de Chapinero convoca a marcha en rechazo a atentados en Bogotá: La Alcaldía local de Chapinero en cabeza de Mauricio Jaramillo, informó que los habitantes, trabajadores y funcionarios de esa localidad realizarán este lunes una marcha en rechazo a los atentados terroristas registrados en los últimos días en Bogotá. (Lea también: Explosión con granada al sur de Bogotá deja daños en viviendas )

El "no" amplía la distancia entre Grecia y sus socios, dice UE: El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Euro, Valdis Dombrovskis, afirmó hoy que la victoria del "no" en el referéndum en Greciaaumenta la distancia entre éste y sus socios del euro (Lea también: Ministro de Finanzas griego renuncia tras el no del referendo ).

Una joven murió tras ser atropellada por ‘carro fantasma’ al norte de Bogotá: Sobre la Avenida Boyacá con calle 170, un vehículo, al parecer una camioneta de color negro, arrolló a dos empleados de un importante supermercado.

Explosión del domingo en Bogotá no tiene que ver con hechos anteriores: Policía: El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, confirmó que una granada explotó en el barrio San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe que afectó dos viviendas.

Las Farc tienen intención de mover explosivos hacia Bogotá: Ejército: El general Adelmo Fajardo, comandante de la Octava División del Ejército, dijo en Mañanas BLU que con la incautación de un cargamento de explosivos se frenó una escalada terrorista de las Farc en al menos cinco departamentos y la capital Bogotá.

Detrás de falsas alarmas de atentados hay interés político mezquino: MinInterior: A través de Twitter , el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo , rechazó el hecho de que algunas personas estén aprovechando los recientes actos terroristas en Bogotá para crear pánico mediante audios que alertan sobre supuestos atentados, y aseguró que eso demuestra “interés político mezquino”. (Lea también: Atentados pudieron ser de extrema izquierda o de extrema derecha: MinInterior )

Ahora los londinenses están viviendo en barcas por altos precios de la vivienda: Los disparatados precios de la vivienda en Londres han hecho que más y más londinenses se vayan a vivir a barcazas, un aumento que amenaza a la red de canales y ríos de la ciudad (Lea también: Polizón cayó desde avión en vuelo sobre azotea de centro comercial en Londres ).

Agenda para la paz debe incluir protección al medioambiente: Consejo de Estado: El Consejo de Estado le solicitó al Gobierno Nacional incluir la protección del ambiente sano, los bienes ambientales, recursos naturales, ecosistemas,biodiversidad y la naturaleza en las agendas para la paz que están en curso en la Habana (Cuba), y que se tengan en cuenta en cualquier negociación con grupos insurgentes (Lea también: Ejército interpone demanda contra Farc por atentado ambiental en Nariño ).

El golfista Rory McIlroy se rompió el tobillo izquierdo jugando fútbol: El golfista norirlandés Rory McIlroy, número uno del ránking mundial, informó que se rompió un ligamento del tobillo izquierdo jugando al fútbol con unos amigos, una lesión que pone en peligro su participación en el Abierto Británicode la próxima semana.

Es inadmisible amenazar con cárcel a quien grabe actos terroristas: procurador: El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió al presidenteJuan Manuel Santos aclarar públicamente los recientes anuncios hechos por elfiscal Eduardo Montealegre, quien dijo que quienes entreguen materiales de prueba de una investigación a personas diferentes de las autoridades, pueden incurrir en conductas punibles.

Discurso del papa es muy alineado a política del Gobierno: ministro ecuatoriano: César Navas, ministro de seguridad de Ecuador, dijo en Mañanas BLU que el discurso del papa es muy alineado a política del Gobierno del presidente Rafael Correa, en referencia a las revueltas políticas que precedieron la visita del Sumo Pontífice a ese país.

¿Ronaldo salió del closet? El exjugador ‘presentó a su novio’: Muy cariñoso, así se muestra Ronaldo, el exastro brasilero, con un amigo en un video que arrasa en las redes sociales.

Posición del fiscal sobre videos de actos terroristas es inconstitucional: FLIP: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó de "intimidatorias" las declaraciones del fiscal general Eduardo Montealegre, quien dijo que quienes entreguen materiales de prueba de una investigación a personas diferentes de las autoridades, pueden incurrir en conductas punibles.

¿Deberían castigar con cárcel publicación de videos de actos terroristas? Debate: Luego del consejo de seguridad del viernes pasado en respuesta a los atentados en Bogotá, el fiscal general, Eduardo Montealegre , dijo que quienes graben audio o video, y tomen fotos de algún evento de orden público, no podrán difundirlos a medios ni publicarlos en internet, sino que deberán ser entregados a la Fiscalía o a autoridades competentes, ya que estarían incurriendo en delitos y conductas punibles. (Lea también: Declaraciones de fiscal son "intimidatorias": FLIP )

Tsipras y Merkel, de acuerdo para que Atenas presente nuevas propuestas: El primer ministro griego, Alexis Tsipras "acordó en una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, que Atenas presente el martes, en la cumbre europea, propuestas del gobierno griego" con vistas a un acuerdo con los acreedores, la UE y el FMI, dijo el gobierno griego en un comunicado (Lea también: El "no" amplía la distancia entre Grecia y sus socios, dice UE ).

Propietarios de viviendas afectadas por granada en Bogotá piden ayuda: Momentos de susto e incertidumbre vivieron los habitantes del barrio Marco Fidel Suárez luego de que sobre las 11:00 de la noche se escuchara una fuerte explosión en plena calle de ese sector.

Murió Bakatá, la mascota de la Alcaldía de Gustavo Petro: A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, informó sobre la muerte de su perra Bakatá, a quien consideró el símbolo delanimalismo en la capital del país.

Papá de bombero hallado muerto denuncia amenazas de familia de menor fallecido: El papá de Diego Fernando Castro, el bombero de 32 años que el pasado sábado falleció luego de estar implicado en la muerte de un menor de edad en la estación de Bomberos de Kennedy, en el sur de Bogotá, aseguró que su hijo no se suicidó.

Palomino llama a no hacer eco a quienes generan pánico sobre supuestos atentados: El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, aseguró que las autoridades continúan adelantando las investigaciones para dar con los autores que enviaron a través de aplicaciones como WhatsApp mensajes de voz en los que anunciaban nuevos ataques terrorista en Bogotá.

Víctor Maldonado entregará a fondo de víctimas más de $100 mil millones: A través de una carta, enviada a la Superintendencia de Sociedades, el empresario Víctor Maldonado reveló su intención de reparar a las víctimas del descalabro financiero de InterBolsa.

Vivienda VIP en estratos 6 es una alcaldada; una medida provocadora: concejal: En diálogo con Blu Radio, el concejal Roberto Hinestrosa se refirió al recurso jurídico que presentó en contra del programa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro , de construir viviendas de interés prioritario en lotes que son utilizados como parqueaderos al norte de Bogotá, asegurando que se trata de una alcaldada y un acto de violación de la ley.

Fui uribista pero renuncié por sus vínculos con la ilegalidad: Parody: La ministra de Educación, Gina Parody, se refirió en Mañanas BLU a sus declaraciones a través de Twitter en la que acusó al uribismo de tener vínculos “evidentes con los paramilitares” (Lea también: Uribismo dio acuerdo "de amigotes" a paramilitares: Gina Parody ).

Gobierno de Uribe combatió el paramilitarismo como nadie: Óscar Iván Zuluaga: El director del Centro Democrático, partido político del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, rechazó las declaraciones de la ministra de Educación,Gina Parody, quien a través de su cuenta en Twitter aseguró que las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno actual con las Farc son más complicadas que las que hizo Uribe con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) porque aquel fue "un acuerdo de amigotes".

Alcalde de Chapinero, Bogotá, desistió de peatonalizar la Zona G: El alcalde de la localidad de Chapinero, en Bogotá, Mauricio Jaramillo, anunció que desistió definitivamente de la idea de peatonalizar la Zona G, en el oriente de la capital.

General Uscátegui pedirá revisión de su condena ante Corte Suprema de Justicia: El general en retiro Jaime Humberto Uscátegui reveló que junto con su abogado presentarán en los próximos días una acción de revisión ante la Corte suprema de justicia para que se revise la condena de 37 años de prisión proferida en su contra.

Joaquim Rodríguez ganó la tercera etapa del Tour de Francia: El español Joaquim "Purito" Rodríguez logró en el Muro de Huy su segunda victoria en el Tour de Francia, por delante del británico Chris Froome, que logró una pequeña renta que, sumada a las bonificaciones, le convirtieron en el nuevo líder de la prueba.

El papa Francisco fue recibido por una multitud en Guayaquil: El papa Francisco llegó este lunes a la ciudad ecuatoriana de Guayaquilprocedente de Quito y, tras bajar del avión y recibir los saludos de protocolo, posó en selfis con jóvenes que conformaban el camino de honor.

Serpa avaló a quien disfruta dinero de narcotráfico: director Vanguardia Liberal: Alejandro Galvis, presidente de Vanguardia Liberal, se refirió en diálogo con Blu Radio a una columna titulada ‘Serpa y su golpe demoledor al partido Liberal’ en la que cuestionan al senador Horacio Serpa por apoyar a Didier Tavera a la gobernación de Santander, sobre quien han caído señalamientos por diferentes delitos. (Lea también: Senadora Viviane Morales renuncia a la dirección del Partido Liberal )

Empresa colombiana Mundo Único le apuesta al mercado de Brasil: La marca colombiana Mundo Único tiene una planta en Medellín, está presente en unos 25 países en el mundo y dentro de su estrategia busca expandirse aún más.

Le llueven propuestas al DT del Inter: Modelo de Playboy sueña con ser su mujer: Luego de conocerse que el director técnico del Inter de Milán, Roberto Mancini, decidió separase de su esposa Federica Morelli, la modelo británica de PlayboyApril Summers, manifestó a través de sus redes sociales su deseo por convertirse en la nueva mujer del italiano.