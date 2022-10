Programa completo Meridiano BLU 15 de diciembre de 2014

Policía australiana declara concluido secuestro del café de Sidney: Policía de Australia ha declarado concluido el secuestro de personal y clientes de un café del centro de Sídney por un clérigo musulmán, después de que las fuerzas del orden irrumpieran en el local y liberaran a los rehenes.

Lo que busca el fiscal es solo impunidad”: Paloma Valencia: Las declaraciones en Mañanas BLU del fiscal Eduardo Montealegre sobre la posibilidad de que nos solo el narcotráfico, sino el secuestro y la extorsión sea considerado delito político, levantó una serie de reacciones.

Farc recluta a 10 menores cada mes, según informe de la Defensoría del Pueblo: Mensualmente son reclutados 10 menores a nivel nacional por diferentes grupos armados, especialmente por bandas criminales y la guerrilla de las Farc, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo.

Santos reitera que reforma tributaria no afectará a clase media trabajadora: El presidente Juan Manuel Santos salió una vez más en defensa de la reforma tributaria.

Llegada de último grupo de víctimas fortalecerá diálogos: Santos: Con un ciclo paseo de al menos 14 kilómetros, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Ecuador, Rafael Correa, iniciaron este tercer gabinete colombo-ecuatoriano.

Es el inicio a legalización de drogas: Uribe dice no a marihuana medicinal: El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez anunció que su bancada votará negativamente el proyecto de legalización de la marihuana con fines medicinales.

Ejército debe verificar estado de menores antes de ser reclutados: Defensoría: En diálogo con Blu Radio el vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez, aseguró que el Ejército debe verificar el estado de los menores que van a ser reclutados para prestar servicio militar.

Judicatura advierte que empezará a descontar salarios de empleados en paro: Pese a que Asonal Judicial llegó a un acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, el alto tribunal advirtió que empezará a descontar los salarios de quienes se mantengan en el cese de actividades.

Chavistas marchan en repudio a sanciones de EE.UU. a Venezuela: Miles de simpatizantes del chavismo, fundamentalmente empleados públicos, convergían este lunes en cuatro avenidas del centro y el oeste de Caracas para marchar en repudio a las sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios del chavismo envueltos en presuntas violaciones de derechos humanos contra opositores.

Sony pide a los medios no usar los datos "robados" por hackers: El grupo Sony Pictures Entertainment pidió firmemente a los medios este domingo no utilizar los datos publicados tras el ciberataque del que fue víctima a fines de octubre, informó el diario The New York Times.

Testigo confesó que le pagaron $7 millones por inculpar a Sigifredo López: El exintegrante del bloque móvil Arturo Ruiz de las Farc, Heber Fajardo, conocido con el alias de ‘Camilo’ y considerado en su momento como el testigo ‘estrella’ de la Fiscalía en el proceso que vinculó al exdiputado Sigfredo Lópezcon el secuestro de sus propios compañeros de la Asamblea del Valle, reveló que le pagaron 7 millones de pesos para acusar a López y que ese dinero se lo enviaron a través de un representante de una fundación y de parte de una exfiscal.