Programa completo Meridiano BLU 16 de abril de 2015

Corte Suprema cita a versión libre al senador Uribe por caso de hacker Sepúlveda: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia citó a versión libre para el próximo 5 de mayo al expresidente Álvaro Uribe en medio de las investigaciones que se adelantan en contra del hacker Andrés Sepulveda , espía del proceso de paz.

Con tiros de gracia, así asesina columna que mató a militares en Cauca: Blu Radio tuvo acceso a información de inteligencia militar en la que se da a conocer el modus operandi de la columna guerrillera conocida como los ‘Pisa Suaves’, responsable del asesinato de 11 militares en el Cauca, y haber herido a más de 20 soldados.

Militares muertos en Cauca no habrían recibido tiros de gracia: Medicina Legal: El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló este jueves que los soldados asesinados en Cauca por las Farc no murieron por tiros de gracia. Lea también: Casi todos descansaban, no alcanzaron a reaccionar: sobreviviente ataque de Farc

Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca: María Carmen Arce, madre de Antonio Turriago Arce, uno de los uniformados muertos en Cauca, aseguró que en una conversación previa con su hijo, él le dijo que tenían prohibido disparar.

Confianza en terminar el conflicto no puede acabar por ataque de Farc: Naranjo: El ministro para el posconflicto y delegado plenipotenciario del Gobierno en los diálogos de paz en La Habana, el general en retiro Óscar Naranjo, manifestó que la energía por la terminación del conflicto no puede acabar por el ataque de las Farc perpetrado en Buenos Aires, Cauca, que dejó once militares muertos.

Es difícil no morirse de rabia cuando uno ve a esos soldados asesinados: Santos: En medio del octavo congreso internacional de Asofondos en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos agradeció a este gremio el apoyo al proceso de paz y reiteró su rechazo al ataque de las Farc en Cauca que dejó 11 soldados muertos y varios heridos.

Exfuncionarios obedecían órdenes de Uribe: Corte en caso Yidis Medina: BLU Radio y Noticias Caracol conocieron la totalidad de la sentencia que condenó a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y al exsecretario general Alberto Velasquez por la ‘yidispolitica’.

El Gobierno debe hacer una pausa para reorganizar el proceso de paz: Uribe: El senador Álvaro Uribe le propuso una pausa al Gobierno para reorganizar el proceso de paz y así revisar la posibilidad de establecer una zona de concentración donde se pueda verificar que las Farc no sigan delinquiendo. De seguir las acciones, según el expresidente, será necesario que se suspendan los diálogos en Cuba.

Economía del país sufre una especie de resfriado holandés: Santos: El presidente Juan Manuel Santos dijo que el país tuvo un "resfriado holandés", haciendo referencia a la dependencia que tiene la economía colombiana de ser impulsada por la industria petrolera.

Oposición venezolana celebró posición de Senado respecto a presos políticos: En Venezuela la oposición agradeció que el congreso de Colombia haya pedido la libertad de Leopoldo López, Antonio Ledezma y los otros presos políticos, en momentos en que la Cámara de Representantes colombiana se unió a la solicitud presentada ayer por el Senado.

Juez de EEUU ordenó revelar información ‘secreta’ de paramilitares extraditados: La juez federal de una corte del Distrito de Columbia, Ellen Hubbell, ordenó a los abogados de Salvatore Mancuso y Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra hacer públicos los documentos acerca de los casos por narcotráfico que permanecen bajo reserva judicial en Estados Unidos.