Programa completo Meridiano BLU 21 de abril de 2015

Farc debe pasar de los 'discursillos' a verdaderas muestras de paz: Ejército El comandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla, arremetió contra la guerrilla de las Farc, les dijo que “Colombia espera verdaderas muestras de paz” y confirmó operativos en el Cauca. Lea también: Farc tenía planeados otros tres ataques como el que dejó 10 militares muertos

Alan Jara pidió continuar los diálogos de paz En el marco del consejo nacional de paz, el gobernador del Meta, Alan Jara, pidió continuar el proceso de paz y se mostró de acuerdo en mantener tiempos acordados.

Policía ofrece $20 millones por información de niño secuestrado en Antioquia La Policía Nacional dispuso de una comisión especial del Gaula de la institución, encabezada por el coronel Fabio López, director Antisecuestro y Antiextorsión, con el fin de ubicar al pequeño Jacobo Arbeláez, llevado a la fuerza por un grupo de hombres en Carepa (Antioquia).

Integrantes del Centro Democrático estarían detrás de abucheos a Santos Fuentes de inteligencia indicaron a Blu Radio que el Centro Democráticoestaría fomentando una serie de abucheos y rechiflas al presidente Juan Manuel Santos, y planearían hacer lo mismo esta tarde en la inauguración de la Feria del Libro que se llevará a cabo en Corferias, Bogotá.

Juez autorizó salida de buque chino que transportaba explosivos en Cartagena Un juez ordenó que se autorizara la salida de un buque chino que había sido retenido en Cartagena, por transportar armas con destino a Cuba.

Con Jackson como titular, Porto le apuesta a las semifinales de la Champions La victoria en Do Dragão, donde el Oporto demostró que no tiene miedo al laureado Bayern, mantiene a los blanquiazules como el único equipo invicto en la máxima competición europea, estatuto que esperan conservar para alcanzar unas semifinales de 'Champions' once años después.

Defensa de Leopoldo López denuncia un nuevo abuso La defensa de Leopoldo López denunció un nuevo abuso por parte de las autoridades en su celda, horas después de que se conociera que la CIDH había dictado medidas cautelares.

Se necesitarían 500 años para cumplir meta de restitución de tierras: Benedetti En el Congreso se adelanta un debate de control político en la Comisión Primera, donde el senador Armando Benedetti revela cifras preocupantes del programa de restitución de tierras; uno de los pilares se las negociaciones que se adelantan en La Habana con las Farc.