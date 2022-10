Programa Completo Meridiano BLU 7 de enero de 2015

Estados Unidos condena la masacre en semanario francés Charlie Hebdo: El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, advirtió que la libertad de expresión en el mundo "no se puede matar" con ataques como el perpetrado este miércoles contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París, y se refirió a sus víctimas como "mártires".

Libertad de expresión y prensa, derechos inviolables: Santos por ataque en París: El presidente Juan Manuel Santos también se pronunció sobre el ataque a la revista francesa Charlie Hebdo en París que costó la vida a 12 personas y expresó su solidaridad con Francia.

Vladdo y Matador, conmovidos con ataque a semanario de caricaturas Charlie Hebdo: Vladdo, uno de los más reconocidos caricaturistas en Colombia, conoció a algunos de sus colegas que murieron en el atentado a la sede del semanario Charlie Hebdo en el centro de París.

Todos los puntos concretados en Cuba son a favor de las Farc: Pastrana a Santos: El expresidente de la República Andres Pastrana envió una dura carta a Juan Manuel Santos en la que manifiesta que tras cuatro años y medio de contactos con la subversión se han concretado muchos puntos en las negociaciones de La Habana pero todos a favor de las Farc.

Maya envió carta a Morelli rechazando acusaciones sobre sede de Contraloría: El contralor Edgardo Maya Villazón le envió una carta a su antecesora, Sandra Morelli, donde desmiente que conociera del contrato sobre la sede de la Contraloría.

Conductores de Uber realizaron ‘plantón’ en Bogotá: Los transportadores que trabajan con la aplicación Uber aseguran que no les sorprende la decisión del Gobierno nacional de ordenar la inmovilización de sus vehículos, pues son víctimas de una constante persecución.

Gobernador de Santander, hospitalizado por dengue: En la Fundación Cardiovascular de Floridablanca, sigue hospitalizado el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa.

Venezuela no es "un país quebrado": Maduro tras acuerdo comercial con China: El presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró este miércoles que Venezuela no es "un país quebrado", tras el encuentro que sostuvo en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping.

Protestas en Cartagena en favor del senador Laureano Acuña: Altos de Albornoz, un barrio en el suroccidente de Cartagena, protestó este miércoles en defensa del senador conservador Laureano Acuña, implicado en un enfrentamiento con las autoridades de Tránsito de Bolívar, supuestamente tras ser sorprendido en estado de embriaguez.

MinSalud pide a políticos no hacer campaña con el virus del chikunguña: El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, denunció que algunos políticos en precampaña ya no ofrecen tejas y tamales a cambio de votos, sino vacunas contra el chikunguña, por lo que pidió no convertir en factor político un problema de salud pública.

Alcalde de Arauca, amenazado por el ELN, celebra avance en diálogos de paz: Arauca, una de las zonas más afectadas por el accionar del grupo guerrillero del ELN, sería el más beneficiado si esta guerrilla entabla diálogos de paz con el Gobierno nacional.