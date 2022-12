Proponen actividades lúdicas en vez de semana de receso

El representante Efraín Torres explicó en Mañanas BLU la iniciativa que busca que durante la semana de receso se realicen actividades lúdicas y dijo que la idea no es acabar con estas vacaciones, sino aliviar el bolsillo a los padres de familia.



“Se resolvería el problema de los padres que no saben qué hacer con sus hijos en esa semana”, dijo, al agregar que serían los padres los que decidirían si sus hijos salen de vacaciones o los dejan en el colegio participando en actividades lúdicas.



El legislador agregó que esta semana los hijos se vuelven un problema porque no coincide con las vacaciones de los padres y muchas veces ellos no tienen el dinero para enviar a sus hijos a lugares diferentes a sus hogares.



“Los padres están pagando una mensualidad pues que los colegios contraten a personas especializadas para atender a los niños”, explicó.