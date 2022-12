Protestamos porque no queremos más viudas: Milena Vega

Milena Vega, una de las personas que protestó el pasado miércoles por la muerte de soldados en el Cauca, y que junto a otras, denunció que el Ejército dio la orden de desalojar a sus familias de las casas fiscales, dijo en Mañanas BLU que desde el inicio de la marcha tuvieron problemas para realizar el evento y explicó las razones por las que protestaron.



“La protesta se realizó afuera de las instalaciones del batallón. Hay tres personas que debido a eso uno de los comandantes dijo que si no se terminaba la protesta les echaba gases lacrimógenos y les dijo a sus esposos que les quitarían las casas y les haría informativos”, dijo. Lea también: Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca



Agregó que este comportamiento del Ejército se dio por que considerar que estaban en contra de la institución y del presidente Juan Manuel Santos.



“En esa momento esa persona se nos acercó y nos dijo que si no disolvíamos la manifestación nos echarían gases lacrimógenos y nos dijeron directamente que no afectáramos a nuestros esposos y familiares”, manifestó. Lea también: Esposa de sargento muerto en Cauca culpa al Gobierno del asesinato



Vega dijo que la protesta se realizó porque no quiere ver más compañeras viudas y que se le den garantías para los miembros de las Fuerzas Militares en el proceso de paz.